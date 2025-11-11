В Якутии загорелся школьный автобус

Школьный автобус марки «ПАЗ» загорелся в Покровске в Хангаласском районе Якутии, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС.

Инцидент произошел во вторник на улице Братьев Ксенофонтовых. Пожарные указали, что автобус школьный. В результате возгорания были повреждены моторный отсек и салон на площади в 6 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

«Возгорание обнаружили в 7.46 утра, в этот момент пассажиров не было. Причина, виновные и ущерб устанавливаются», - отметили в пресс-службе.

Ранее в Перми загорелся автобус маршрута №106, пожар произошел, когда транспортное средство возвращалось в парк без пассажиров. Автобус выгорел полностью, пишет Ura.ru.

