В Якутии загорелся школьный автобус
Школьный автобус марки «ПАЗ» загорелся в Покровске в Хангаласском районе Якутии, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС.
Инцидент произошел во вторник на улице Братьев Ксенофонтовых. Пожарные указали, что автобус школьный. В результате возгорания были повреждены моторный отсек и салон на площади в 6 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
«Возгорание обнаружили в 7.46 утра, в этот момент пассажиров не было. Причина, виновные и ущерб устанавливаются», - отметили в пресс-службе.
Ранее в Перми загорелся автобус маршрута №106, пожар произошел, когда транспортное средство возвращалось в парк без пассажиров. Автобус выгорел полностью, пишет Ura.ru.
