В МЧС предупредили о затоплении сел на северо-востоке Камчатки
Затопление низменных участков в нескольких прибрежных селах Карагинского и Олюторского районов на Камчатке возможно в среду на фоне перелива песчаных кос морской водой на северо-восточном побережье полуострова. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«Прогнозируется размыв песчаных кос морской водой, затопление низменных участков в районе сел Ивашка, Кострома, Тымлат, Ильпырское... а также сел Вывенка, Корф и Апука», – подчеркнули в ведомстве.
Действие штормового предупреждения продлится до 20.00 среды. Спасатели рекомендовали избегать указанных прибрежных зон.
Между тем в Чайковском в Пермском крае пруд вышел из берегов, были подтоплены приусадебные участки, пишет Ura.ru.
