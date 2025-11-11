«Жесткие границы»: Собчак посоветовала мамам не идти на поводу у детских слез
Слезы могут быть следствием боли или расстройства малыша, но не инструментом манипуляций, сказала Ксения Собчак, отметив, что установила такие правила своему ребенку с двух лет.
Журналистка Ксения Собчак рассказала, почему ее сын Платон к восьми годам отказался от «манипуляций слезами». Специальный корреспондент НСН побывала на премии Moda Topical, на полях которой Собчак раскрыла материнские секреты.
«Я не вижу противоречия между тем, чтобы давать ребенку любовь, объятия, но при этом выстраивать жесткие границы. Сыночка-корзиночка – это не про то, сколько раз тебя в мягкое место поцеловали, а про умение выстраивать границы дозволенного и недозволенного. Он очень четко знает эти границы и то, что если их переступит, будут серьезные последствия. У нас есть твердое правило, что когда он что-то требует и плачет, то точно этого не получает. Если слезы являются инструментом манипуляций, я говорю: Платон, извини, точно нет. При этом, если ему больно или он просто расстроился и плачет – это нормально», - сказала Собчак.
При этом она дала «лучший совет» мамам.
«Я могу дать лучший совет, который реально работает. Если ты не идешь на поводу у детских слез, когда ребенок что-то хочет, ты просто перестаешь с этим жить. Я с трех, даже с двух лет установила эти правила и сейчас крайне редко происходит это "нет, я хочу!"», - заключила собеседница НСН.
Психолог Юлия Куликова-Цай ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», какие дети в школе занимаются буллингом. По ее словам, это не злые, а обиженные или травмированные дети из авторитарных семей.
