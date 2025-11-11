В Саратове при атаке БПЛА пострадала женщина
11 ноября 202509:53
Женщина пострадала при атаке БПЛА в Саратове. Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин.
Как отметил губернатор, на фоне атаки в нескольких домах в Заводском районе были выбиты окна.
«Есть одна пострадавшая, врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась», - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Специалисты проведут обследование территории после ЧП, чтобы исключить какую-либо угрозу.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 11 ноября в Саратовской области уничтожили восемь дронов ВСУ, пишет Ura.ru.
