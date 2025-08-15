Россиянам посоветовали не торопиться с продажей квартир в 2025 году
Если острой необходимости в продаже квартиры нет, то лучше «подождать год-два». Об этом NEWS.ru заявила риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
ОНа отметила, что ключевая ставка Центробанка пока сохраняется на высоком уровне и реальных покупателей с одобрением по рыночной ипотеке очень мало.
«Если же нужно продавать квартиру в горизонте одного года, то лучше это делать сейчас, пока рынок не ушёл ещё глубже в стагнацию и снижение цен», — заключила эксперт.
Ранее агент по недвижимости Анна Писанкова заявила «Радиоточке НСН», что спрос на новостройки упал до 30%, но цены на квартиры продолжают расти во всех регионах.
