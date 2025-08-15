Россиянам посоветовали не торопиться с продажей квартир в 2025 году

Если острой необходимости в продаже квартиры нет, то лучше «подождать год-два». Об этом NEWS.ru заявила риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Сотни объектов в месяц: Квартиры в каких странах скупают россияне

ОНа отметила, что ключевая ставка Центробанка пока сохраняется на высоком уровне и реальных покупателей с одобрением по рыночной ипотеке очень мало.

«Если же нужно продавать квартиру в горизонте одного года, то лучше это делать сейчас, пока рынок не ушёл ещё глубже в стагнацию и снижение цен», — заключила эксперт.

Ранее агент по недвижимости Анна Писанкова заявила «Радиоточке НСН», что спрос на новостройки упал до 30%, но цены на квартиры продолжают расти во всех регионах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НедвижимостьКлючевая СтавкаПродажаКвартира

Горячие новости

Все новости

партнеры