Россиянам посоветовали не торопиться с продажей квартир в 2025 году

ОНа отметила, что ключевая ставка Центробанка пока сохраняется на высоком уровне и реальных покупателей с одобрением по рыночной ипотеке очень мало.

«Если же нужно продавать квартиру в горизонте одного года, то лучше это делать сейчас, пока рынок не ушёл ещё глубже в стагнацию и снижение цен», — заключила эксперт.

Ранее агент по недвижимости Анна Писанкова заявила «Радиоточке НСН», что спрос на новостройки упал до 30%, но цены на квартиры продолжают расти во всех регионах.

