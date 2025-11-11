Россиян ожидает самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет
Самая короткая рабочая зима ожидает россиян в конце 2025 - начале 2026 года, граждане будут трудиться всего 56 дней из 90. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что это наименьший показатель более чем за 20 лет. Такой же короткой с точки зрения рабочего времени была зима 2004-2005 годов.
Как рассказал агентству глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в этом году россиян ждут продолжительные новогодние выходные.
«Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», - указал парламентарий.
Ранее стало известно, что новогодние каникулы в 2026 году станут самыми продолжительными за последние годы и продлятся 12 дней, с 31 декабря по 11 января, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МЧС предупредили о затоплении сел на северо-востоке Камчатки
- Россиян ожидает самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет
- Госдуме предложили ещё сильнее ужесточить лимит банковских карт на человека
- СМИ: ЕК создаст разведывательный орган под руководством фон дер Ляйен
- В Якутии загорелся школьный автобус
- Паника и новые выборы: Чем грозит Зеленскому новый коррупционный скандал
- ФСБ сорвала операцию Киева и Лондона по угону МиГ-31 с «Кинжалом»
- «Жесткие границы»: Собчак посоветовала мамам не идти на поводу у детских слез
- Найден пролетевший над Москвой каменный метеорит
- Над Россией сбили 37 украинских беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru