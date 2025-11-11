Россиян ожидает самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет

Самая короткая рабочая зима ожидает россиян в конце 2025 - начале 2026 года, граждане будут трудиться всего 56 дней из 90. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это наименьший показатель более чем за 20 лет. Такой же короткой с точки зрения рабочего времени была зима 2004-2005 годов.

Как рассказал агентству глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в этом году россиян ждут продолжительные новогодние выходные.

«Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», - указал парламентарий.

Ранее стало известно, что новогодние каникулы в 2026 году станут самыми продолжительными за последние годы и продлятся 12 дней, с 31 декабря по 11 января, пишет Ura.ru.

