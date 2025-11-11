ФСБ сорвала операцию Киева и Лондона по угону МиГ-31 с «Кинжалом»
ФСБ вскрыла и пресекла операцию по угону за рубеж российского сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» для провокации в отношении авиабазы НАТО. Об этом заявил Центр общественных связей ведомства.
Отмечается, что операцию готовило Главное управление разведки министерства обороны Украины и его британские кураторы. Киев с целью угона воздушного судна пытался завербовать российских летчиков за $3 млн.
«В последующем спецслужба планировала направить самолет с ракетой "Кинжал" в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО... на территории Румынии в городе Констанце, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны», - рассказали в ФСБ.
Российское ведомство сорвало планы Украины и Британии по организации масштабной провокации.
Ранее ФСБ предотвратила изготовление и экспорт двигателей двойного назначения за границу, пишет Ura.ru.
