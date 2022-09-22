«Обвал или военная ипотека»: Частичная мобилизация потянет рынок недвижимости вниз
Константин Апрелев отметил, что граждане могут начать отказываться от ипотечных кредитов и отдавать купленные квартиры банкам, чтобы приобрести жилье по более выгодным условиям.
Введенная частичная мобилизация закрепит снижение спроса на рынке жилья, застройщики окажутся на грани банкротства, заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский заявил, что рынок недвижимости в России ждет шок на фоне объявления частичной мобилизации. По его словам, рынок ипотеки резко просядет, это потянет за собой проблемы продаж в новостройках. Апрелев назвал такой сценарий вероятным и рассказал, что может спасти рынок вторичного жилья.
«В любом случае в ближайшее время это закрепит снижение спроса, но в перспективе нужно смотреть, какие мероприятия будут подготовлены правительством для тех, кто мобилизован. Это может быть вопрос введения кредитных каникул, также у государства остается возможность использования военной ипотеки. Не исключаю, что она будет распространена на всех мобилизованных. Например, снижение ставки дополнительное по ипотечным платежам, или государство может взять на себя обязательства по выплатам на период службы гражданина, частичное погашение и так далее – инструментов много», - отметил Апрелев.
При этом помочь рынку первичного жилья вряд ли получится – сегодня этот сегмент не привлекает ни инвесторов, ни обычных граждан, которые находятся в поисках жилья для себя.
«Вторичный рынок – это рынок миллионов участников, он очень консервативный, быстрых изменений не будет. Потрясение ожидает первичный рынок. Застройщики и банки пытались сделать все, чтобы удержать цену. Если разница в цене существенно возрастет, рынок может ждать обвал. Рынок может откорректироваться на 20-30% в сторону понижения. Самое страшное, что может быть, это отказ людей, которые уже купили в новостройках жилье, платить ипотечные кредиты. Проще отказаться от кредита и от квартиры в пользу банка и купить другое, сэкономив 20%. Уже сейчас большое количество объектов, у которых задержка составляет до двух лет, может быть чреда банкротств. В этом сегменте сейчас с точки зрения инвестиций стало неинтересно», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Апрелев отметил, что цены на жилье продолжат снижаться, пока не восстановится спрос, на который может повлиять дальнейшее понижение ключевой ставки.
Ранее сообщалось, что в августе число ипотечных договоров в Москве увеличилось на 14,6%, показатель рос третий месяц подряд. Управляющий партнер Общества защиты дольщиков Денис Бутовичев через «Радиоточку НСН» посоветовал россиянам брать ипотеку на вторичное жилье, чтобы исключить риски потери денег.
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