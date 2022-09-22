«Обвал или военная ипотека»: Частичная мобилизация потянет рынок недвижимости вниз

«Вторичный рынок – это рынок миллионов участников, он очень консервативный, быстрых изменений не будет. Потрясение ожидает первичный рынок. Застройщики и банки пытались сделать все, чтобы удержать цену. Если разница в цене существенно возрастет, рынок может ждать обвал. Рынок может откорректироваться на 20-30% в сторону понижения. Самое страшное, что может быть, это отказ людей, которые уже купили в новостройках жилье, платить ипотечные кредиты. Проще отказаться от кредита и от квартиры в пользу банка и купить другое, сэкономив 20%. Уже сейчас большое количество объектов, у которых задержка составляет до двух лет, может быть чреда банкротств. В этом сегменте сейчас с точки зрения инвестиций стало неинтересно», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

При этом Апрелев отметил, что цены на жилье продолжат снижаться, пока не восстановится спрос, на который может повлиять дальнейшее понижение ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что в августе число ипотечных договоров в Москве увеличилось на 14,6%, показатель рос третий месяц подряд. Управляющий партнер Общества защиты дольщиков Денис Бутовичев через «Радиоточку НСН» посоветовал россиянам брать ипотеку на вторичное жилье, чтобы исключить риски потери денег.

