Законопроект о выплате ипотек мобилизованных граждан внесут в Госдуму до конца недели

Законопроект о выплате государством платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных граждан будет внесен в Госдуму до конца недели. Об этом заявил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, сообщает ТАСС.

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Ранее в среду Центробанк РФ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать попадающим под частичную мобилизацию россиянам и их иждивенцам кредитные каникулы.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Госдума
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