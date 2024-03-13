Новые правила перепланировки и регистрации недвижимости вступят в силу 1 апреля

«То есть законодатель дал четкое определение того, в какой момент процедура перевода считается оконченной, – только после внесения информации о переводе помещения в сведения ЕГРН», – сказал Подпалый.

В свою очередь старший управляющий партнер юридической компании GP Partners Петр Гусятников отметил, что согласовать перепланировку теперь будет проще, потому что в законе появились четкие сроки. Он подчеркнул, что раньше их не было, и процесс мог затянуться на несколько месяцев.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает в четыре раза, до 60 тысяч рублей, предельный размер платежей физических лиц за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), не требующих идентификации, передает «Радиоточка НСН».

