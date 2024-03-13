Новые правила перепланировки и регистрации недвижимости вступят в силу 1 апреля

С 1 апреля будет упорядочен процесс проведения перепланировки квартир, а также изменения статусов помещений с жилого на нежилое и наоборот. Об этом рассказал Life.ru генеральный директор ООО «Федеральное кадастровое агентство» Алексей Подпалый.

Так, ранее не был определен момент, когда перевод помещения и переустройство или перепланировка считаются завершенными. Подпалый отметил, что теперь внесены необходимые изменения в Жилищный кодекс. В частности, для перевода помещения из жилого в нежилое и наоборот не требуется переустройства.

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«То есть законодатель дал четкое определение того, в какой момент процедура перевода считается оконченной, – только после внесения информации о переводе помещения в сведения ЕГРН», – сказал Подпалый.

В свою очередь старший управляющий партнер юридической компании GP Partners Петр Гусятников отметил, что согласовать перепланировку теперь будет проще, потому что в законе появились четкие сроки. Он подчеркнул, что раньше их не было, и процесс мог затянуться на несколько месяцев.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает в четыре раза, до 60 тысяч рублей, предельный размер платежей физических лиц за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), не требующих идентификации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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