Около половины сетей ЖКХ заменят в РФ при модернизации ЖКХ до 2030 года

Он поставил задачу наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры. Финансирование будет идти как из бюджета, так и за счет частных инвестиций. Всего предполагается обновить не менее 40% сетей.

Президент также заявил о продолжении реализации федерального проекта «Чистая вода», который входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Речь идет о надежном снабжении качественной питьевой водой жителей страны.

По данным Минстроя, в целом по России, в рамках данного проекта, уже введено 1110 объектов. Обеспеченность населения питьевой водой достигла 88,6%.

