Около половины сетей ЖКХ заменят в РФ при модернизации ЖКХ до 2030 года

Масштабная программа обновления коммунального хозяйства, рассчитанная до 2030 года, будет запущена в России. Об этом президент РФ Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию.

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Он поставил задачу наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры. Финансирование будет идти как из бюджета, так и за счет частных инвестиций. Всего предполагается обновить не менее 40% сетей.

Президент также заявил о продолжении реализации федерального проекта «Чистая вода», который входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Речь идет о надежном снабжении качественной питьевой водой жителей страны.

По данным Минстроя, в целом по России, в рамках данного проекта, уже введено 1110 объектов. Обеспеченность населения питьевой водой достигла 88,6%.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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