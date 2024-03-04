Около половины сетей ЖКХ заменят в РФ при модернизации ЖКХ до 2030 года
Масштабная программа обновления коммунального хозяйства, рассчитанная до 2030 года, будет запущена в России. Об этом президент РФ Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию.
Он поставил задачу наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры. Финансирование будет идти как из бюджета, так и за счет частных инвестиций. Всего предполагается обновить не менее 40% сетей.
Президент также заявил о продолжении реализации федерального проекта «Чистая вода», который входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Речь идет о надежном снабжении качественной питьевой водой жителей страны.
По данным Минстроя, в целом по России, в рамках данного проекта, уже введено 1110 объектов. Обеспеченность населения питьевой водой достигла 88,6%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Концерт певицы Доры перенесли в Екатеринбурге
- Опрос: Треть работодателей в РФ обещают перезвонить при отказе соискателю
- Экс-мэр Иркутска сыграл на белом рояле на льду Байкала
- Два человека пострадали при обстреле брянской Суземки
- Медведев: Россия выполняет судьбоносную миссию в мире
- В Кремле оценили разговор офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту
- В Минпромторге сообщили, что Россия сорвала несколько химпровокаций Украины
- СМИ: В России разработают новую версию антипиратского реестра
- СМИ: Под машиной экс-советника главы МВД ЛНР обнаружили бомбу
- Автосервис в Химках горит на площади 1 тысячи квадратных метров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru