Не отказ, а ротация: Что предпринимают компании в условиях резкого подорожания офисов
Ситуация на рынке офисной недвижимости столицы движется в сторону стабилизации, хотя и сохраняется дефицит площадей, заявил НСН Николай Казанский.
Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский в беседе с НСН рассказал, что на рынке московской офисной недвижимости все еще сохраняется дефицит качественного предложения, которые и выступает драйвером роста цен. При этом ситуация постепенно стабилизируется, а подобные объекты высоколиквидны, поэтому массового отказа столичных компаний от офисов не ожидается.
В деловых районах Москвы цены на офисы за год подскочили, при этом количество свободных площадей снижается, сообщили «Известия». По данным издания, цена на покупку между Садовым и Третьим транспортными кольцами в среднем выросла на 36%, стоимость в строящихся объектах — на 10%. А аренда в престижных зданиях уже приближается к 75 тыс. рублей за «квадрат» в год. Казанский подтвердил, что дефицит качественного предложения сохраняется и тянет за собой вверх прайс, однако ситуация уже начинает стабилизироваться. Эксперт не видит предпосылок для массового отказа от офисов.
«К середине 2026 года рынок постепенно переходит от фазы опережающего роста к более сбалансированному состоянию. Основным драйвером спроса становятся не новые крупные сделки, а текущая ротация: компании переезжают из одних зданий в другие без значительного расширения занятых площадей. Экономическая ситуация дополнительно сдерживает деловую активность. Полноценного массового отказа от офисов или возвращения к масштабному удаленному формату мы сейчас не видим. Напротив, многие крупные компании за последние два года пересмотрели отношение к офису как к инструменту управления командой и корпоративной культурой. В ряде случаев они оптимизируют площади, переходят на гибридные форматы или стараются повышать эффективность уже занимаемых офисов, а не наращивать метраж. Но важно понимать: даже при замедлении деловой активности качественный офис остается стратегическим активом для крупного бизнеса. Поэтому спрос не исчезает — он становится более избирательным», — сообщил он.
Собеседник НСН отметил, что в сегменте аренды рост расценок уже менее стремительный, чем при покупке объектов.
«Согласно данным Nikoliers, сегодня уже не наблюдается столь стремительного роста арендных ставок, как, например, год назад; скорее речь идет о стабилизации. В первом квартале среднерыночная ставка аренды в бизнес-центрах, расположенных внутри ТТК, увеличилась на 9%, тогда как внутри МКАД она снизилась на 1,2%. Разрыв между локациями по-прежнему значителен, но демонстрирует тенденцию к сокращению, что отражает общий тренд рынка к сбалансированию. В ряде проектов собственники начали более осторожно подходить к индексации, поскольку часть компаний стала чувствительнее к стоимости владения и аренды офисов. Средняя цена продажи по рынку в квартальной динамике осталась сопоставимой: внутри МКАД средневзвешенная стоимость составила 549 тыс. руб. за кв. м (-0,2% за 3 месяца), но на конец мая цена продажи блоков внутри МКАД составила 625 тыс. рублей за кв. м. Такой скачок связан преимущественно с появлением в экспозиции проектов и лотов, характеризующихся уровнем цен выше среднерыночных, в основном в локации «Москва-Сити», и высокой степенью строительной готовности объектов».
По словам Казанского, качественные объекты внутри ТТК по-прежнему остаются дефицитными и продолжают демонстрировать опережающую динамику цен.
Ранее руководитель департамента управления строительными проектами CMWP Павел Якимчук объяснял НСН, почему в Москве в первом квартале ввели только четверть запланированных объемов офисной недвижимости.
