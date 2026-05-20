Собеседник НСН отметил, что в сегменте аренды рост расценок уже менее стремительный, чем при покупке объектов.

«Согласно данным Nikoliers, сегодня уже не наблюдается столь стремительного роста арендных ставок, как, например, год назад; скорее речь идет о стабилизации. В первом квартале среднерыночная ставка аренды в бизнес-центрах, расположенных внутри ТТК, увеличилась на 9%, тогда как внутри МКАД она снизилась на 1,2%. Разрыв между локациями по-прежнему значителен, но демонстрирует тенденцию к сокращению, что отражает общий тренд рынка к сбалансированию. В ряде проектов собственники начали более осторожно подходить к индексации, поскольку часть компаний стала чувствительнее к стоимости владения и аренды офисов. Средняя цена продажи по рынку в квартальной динамике осталась сопоставимой: внутри МКАД средневзвешенная стоимость составила 549 тыс. руб. за кв. м (-0,2% за 3 месяца), но на конец мая цена продажи блоков внутри МКАД составила 625 тыс. рублей за кв. м. Такой скачок связан преимущественно с появлением в экспозиции проектов и лотов, характеризующихся уровнем цен выше среднерыночных, в основном в локации «Москва-Сити», и высокой степенью строительной готовности объектов».

По словам Казанского, качественные объекты внутри ТТК по-прежнему остаются дефицитными и продолжают демонстрировать опережающую динамику цен.

Ранее руководитель департамента управления строительными проектами CMWP Павел Якимчук объяснял НСН, почему в Москве в первом квартале ввели только четверть запланированных объемов офисной недвижимости.

