У большинства кинотеатров нет никакого предубеждения по поводу фильмов об СВО, здесь дело в хорошей рекламной кампании и сюжете, который заинтересует зрителя. Об этом НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

С начала 2025 года в российских кинотеатрах прошло 48 500 сеансов игровых и документальных фильмов о спецоперации, которые посетили 675 000 зрителей, сообщила на круглом столе Совете Федерации представитель Минцифры. Об этом пишут «Ведомости». Однако кинопродюсер Андрей Кретов заявил о «демарше» кинотеатров в сторону фильмов об СВО, отметив, что такие картины тяжело продвигать. Также он предложил заменить возрастные ограничения таких фильмов на плашку «социально значимый контент». Исаев раскрыл, как кинотеатры относятся к фильмам об СВО.