«Пусть зацепят зрителя!»: Кинотеатры опровергли «демарш» против фильмов об СВО
Роман Исаев заявил НСН, что пока не видел примеров интересных для зрителя картин, посвященных спецоперации.
У большинства кинотеатров нет никакого предубеждения по поводу фильмов об СВО, здесь дело в хорошей рекламной кампании и сюжете, который заинтересует зрителя. Об этом НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
С начала 2025 года в российских кинотеатрах прошло 48 500 сеансов игровых и документальных фильмов о спецоперации, которые посетили 675 000 зрителей, сообщила на круглом столе Совете Федерации представитель Минцифры. Об этом пишут «Ведомости». Однако кинопродюсер Андрей Кретов заявил о «демарше» кинотеатров в сторону фильмов об СВО, отметив, что такие картины тяжело продвигать. Также он предложил заменить возрастные ограничения таких фильмов на плашку «социально значимый контент». Исаев раскрыл, как кинотеатры относятся к фильмам об СВО.
«Никакого предубеждения у кинотеатров, по крайней мере, у большинства, нет. Вопрос в том, чтобы картина, которая снята на тему СВО, была интересна зрителю, была донесена до зрителя через рекламную кампанию. Чтобы аудитория знала, что данная картина выходит. Судя по тем примерам, которые мы видели, кинематографисты пока не сделали каких-то ярких и драматургически сильных произведений, которые могли бы привлечь аудиторию. Но я уверен, что в ближайшее время это произойдет, и такие фильмы найдут своего зрителя. Возрастные ограничения не являются проблемой. У нас есть аудитория, которая смотрит фильмы 18+, тот же «Коммерсант», ту же «Горничную». Аудитория ждет такие фильмы. Тут вопрос в том, чтобы данная аудитория заинтересовалась картиной и нашла ее для себя актуальной, цепляющей с точки зрения актерской игры, режиссуры и тематики прежде всего», - раскрыл он.
При этом Кретов также привел в пример ситуацию с военным фильмом «Малыш», которому кинотеатры якобы и устроили «демарш».
Напомним, что фильм только за первые 4 дня показа (с 26 февраля по 3 марта) собрал более 53 млн рублей. Сейчас его общие сборы составляют более 242 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
