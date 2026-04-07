«Лучше этажами»: Кто может купить Moscow Towers у РЖД за 280 млрд рублей
Наиболее вероятными претендентами на покупку небоскрёба являются крупные институциональные инвесторы или структуры с государственным участием, заявил НСН Николай Казанский.
Приобретение Moscow Towers очень затратно для частного или крупного инвестора, так что больше всего шансов реализовать объект крупными блоками, например, этажами. Об этом НСН рассказал управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский.
РЖД продают свой небоскрёб Moscow Towers в Москва-Сити за 280 млрд рублей. Аукцион пройдет 21 мая. Об этом говорится в разделе по реализации и аренде недвижимости официального сайта железнодорожного оператора. Речь идет про две башни высотой 286,9 м (63 этажа) на общем стилобате. Казанский раскрыл, каковы шансы продать такой объект.
«Moscow Towers – крупнейший и самый дорогой офисный актив, экспонируемым на российском рынке целиком, и в текущих макроэкономических условиях круг потенциальных покупателей объективно ограничен. Речь идёт о сделке с высоким порогом входа, поэтому наиболее вероятными претендентами могут выступать крупные институциональные инвесторы или структуры с государственным участием. Для частного или даже крупного корпоративного инвестора покупка актива такого масштаба сопряжена не только с высокой стоимостью, но и с дополнительными затратами на адаптацию и отделку помещений. В этой связи более реалистичным сценарием может стать структурирование сделки — например, реализация объекта крупными блоками, этажами, что позволит расширить пул потенциальных покупателей. Важно учитывать, что вывод такого объёма площадей на рынок способен существенно повлиять на показатели делового района: уровень вакантности в «Москва-Сити» теоретически может вырасти с 3,1% до порядка 18–19% (315 тыс. кв. м), что станет максимальным показателем за последнее десятилетие», - рассказал он.
Башни Moscow Towers включают 210 апартаментов, 111 офисных и прочих нежилых помещений, 115 кладовых и 1 219 машино-мест, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Исследование: Численность населения превысила возможности Земли
- «Лучше этажами»: Кто может купить Moscow Towers у РЖД за 280 млрд рублей
- СМИ: Венгрия планирует сделку по нефти с США на $500 млн
- В центре Москвы мужчина украл из магазина 98 плиток шоколада
- В Москве пройдет презентация фотопроекта о музеях космонавтики
- «Корпоративный тренд»: Почему винил становится инструментом продвижения бизнеса
- Российская АЭС для Луны должна быть готова к отправке в 2030-2032 годах
- Генконсульство: Все желающие россияне смогли покинуть ОАЭ
- Зоолог объяснил, почему разрешат охоту на краснокнижных животных
- В Запорожской области при атаке ВСУ на школу пострадали пять детей