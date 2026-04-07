Приобретение Moscow Towers очень затратно для частного или крупного инвестора, так что больше всего шансов реализовать объект крупными блоками, например, этажами. Об этом НСН рассказал управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский.

РЖД продают свой небоскрёб Moscow Towers в Москва-Сити за 280 млрд рублей. Аукцион пройдет 21 мая. Об этом говорится в разделе по реализации и аренде недвижимости официального сайта железнодорожного оператора. Речь идет про две башни высотой 286,9 м (63 этажа) на общем стилобате. Казанский раскрыл, каковы шансы продать такой объект.