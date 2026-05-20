«Учителя физкультуры относятся к профсоюзу образования, но подготавливают их в наших вузах. Уровень подготовки сегодня достаточный, насколько я знаю, в Москве это одна из самых востребованных профессий, на нее не устроиться, все вакансии заняты. У этих педагогов достойная зарплата (от 100 тысяч рублей, зависит от нагрузки), человек, который претендует на роль учителя физкультуры, проходит строгий отбор. Отмечу, что преподавать физкультуру необходимо не только в школах, но и в вузах: изменились условия труда, мы больше времени проводим за телефоном, за компьютером. Порой людей очень сложно заставить заниматься какими-то физическими упражнениями, так пусть они хотя бы в институте что-то сделают для своего здоровья. Но оценки по физкультуре не нужны, по крайней мере, в школах, — у всех разные данные», — сказала собеседница НСН.

В свою очередь президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева объяснила НСН, почему выпускники профильных вузов идут работать не в школы и вузы, а в фитнес-клубы.

«Сейчас история рынка труда для фитнес-индустрии достаточно сложная. Еще несколько месяцев назад количество людей, которые собирались пойти работать в фитнес-клубы, было очень небольшим. На каждую вакансию приходился один претендент. Сейчас ситуация немножко выравнивается, но все равно количество людей, которых можно взять работать в фитнес-индустрию, достаточно небольшое. Кадровый голод в фитнес-индустрии по-прежнему есть. Однако, полагаю, молодые люди, которые окончили профильные вузы, все-таки предпочтут работать в фитнес-клубах, чем в школах и вузах. Это связано с тем, что в фитнес-индустрии тренер может развиваться, он не ограничен какими-то четкими регламентами, у него больше свободы творчества, развития и роста», — заключила она.

Ранее заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург заявил, что учебник по физкультуре для школ должен быть ориентирован на индивидуальный подход и личные достижения учащихся, а не вызывать отторжение от спорта.

