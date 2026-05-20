Как «Звездные войны»: Кто пойдет смотреть новые экранизации Толкина
Евгений Баженов заявил НСН, что Питеру Джексону будет сложно переплюнуть «Властелина Колец», фанаты могут разочароваться.
Экранизация произведений Толкина может стать проблемой для Питера Джексона, так как фанаты будут сравнивать фильмы с культовым «Властелином колец», заявил НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Режиссер «Властелина Колец» Питер Джексон рассказал, что ведет переговоры с наследниками Дж.Р. Р. Толкина о возможной экранизации произведений писателя, в том числе «Сильмариллиона». Режиссер добавил, что хотел бы выйти за рамки приложений к «Властелину Колец», на которых основаны последние проекты по франшизе, и заняться «более масштабным и насыщенным материалом». Баженов назвал условие успеха такой экранизации.
«Касса фильмов будет зависеть от вложений, но фанатов в мире огромное количество, доверие Джексону точно есть. Огромное количество людей будет смотреть, а дальше уже как пойдет. С продолжением «Звездных войн» было так, что они должны были идти бесконечно, пока будут сборы. Но оказалось, что сборы очень быстро закончились, зрителям не зашло, хотя фанатов очень много, но было много и критики. У Питера Джексона больше шансов на успех, поэтому я думаю, что первые проекты точно будут окупаться. Но проблема в том, что сам первоисточник слабее в том плане, что «Сильмариллион» слишком сложный для визуализации. Как будто в сравнении все будет проигрывать «Властелину колец», но будем надеяться на талант Питера Джексона. Он многие вещи привнес во вселенную Толкина, но с «Хоббитом», например, получилось слабее. Поэтому вопрос, что будет с другими проектами. Зрители найдутся, здесь вопрос качества», - рассказал он.
Сейчас во вселенной Толкина готовятся сразу два новых фильма: «Охота на Голлума» режиссера Энди Серкиса и «Тень прошлого» — экранизация одной из глав «Властелина Колец», над которой работает Стивен Колбер.
