Песков рассказал, что его дочь заговорила по-китайски раньше, чем по-русски

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его младшая дочь Надя заговорила на китайском языке раньше, чем на русском. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля, комментируя знание китайского и чистое произношение дочери, отметил, что не отдавал девочку учить иностранный язык.

«Она заговорила сначала по-китайски, а потом по-русски, потому что у нас няня-китаянка», — сказал Песков.

Пресс-секретарь поделился, что няня родом из деревни в 200 километрах от Пекина, она жила с семьей Пескова, и Надя заговорила по-китайски. Дочь представителя Кремля продолжает заниматься языком, но из-за школьной программы «так не получается массировано».

Ранее Песков поделился историей своего знакомства с турецким языком. Он отметил, что изучение началось «в виде наказания» в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

