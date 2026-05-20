Песков рассказал, что его дочь заговорила по-китайски раньше, чем по-русски
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его младшая дочь Надя заговорила на китайском языке раньше, чем на русском. Об этом пишет РИА Новости.
Представитель Кремля, комментируя знание китайского и чистое произношение дочери, отметил, что не отдавал девочку учить иностранный язык.
«Она заговорила сначала по-китайски, а потом по-русски, потому что у нас няня-китаянка», — сказал Песков.
Пресс-секретарь поделился, что няня родом из деревни в 200 километрах от Пекина, она жила с семьей Пескова, и Надя заговорила по-китайски. Дочь представителя Кремля продолжает заниматься языком, но из-за школьной программы «так не получается массировано».
Ранее Песков поделился историей своего знакомства с турецким языком. Он отметил, что изучение началось «в виде наказания» в Институте стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Рекордсмен мира разрушил миф о пользе употребления стероидов
- Депутат ГД Разворотнева рассказала о перерасчёте платёжек за тепло
- «Лазейки найдутся»: Россияне не лишатся приложений из-за новых правил Google
- Путин: В России китайский язык учат более 100 тысяч граждан
- Не отказ, а ротация: Что предпринимают компании в условиях резкого подорожания офисов
- Лукьяненко заявил о нехватке книг в жанре настоящей научной фантастики
- «Пусть зацепят зрителя!»: Кинотеатры опровергли «демарш» против фильмов об СВО
- Юрист назвал самые распространенные мошеннические схемы для обмана дачников
- Мясников заявил, что каждый лишний килограмм веса «забирает жизнь»
- «В школу не устроиться»: Где работать учителям физкультуры