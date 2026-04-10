В I квартале 2026 года в Москве сдали в эксплуатацию 127 000 квадратных метров офисов, и это 25,4% от изначально запланированного на этот период объема, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Инвест7». Ранее девелоперы анонсировали на январь – март этого года 12 бизнес-центров совокупной площадью 500 000 квадратных метров, напоминают авторы отчета. При этом Якимчук заметил, что перенос сроков сдачи недвижимости в эксплуатацию возможен по нескольким причинам.

«Думаю, это стандартная ситуация, когда проекты сдвигаются по времени в зависимости от срока строительства и получения документов в эксплуатацию. Это стандартная ситуация – прогноз чаще всего более оптимистичен, чем реальная жизнь. Я, честно говоря, не вижу возможности, чтобы офисы могли быть перепрофилированы под жилье. Особенно по тем проектам, которые в какой-то стадии реализации. Перепрофилировать объекты под жилье очень сложно. Это связано с жестким регулированием со стороны городских властей, почти невозможно изменить назначение земельных участков. Скорее всего какие-то проекты просто будут вставать на паузу, какие-то будут сдвигаться по времени», - сказал он.

В феврале 2026 года сообщалось, что каждый восьмой квадратный метр жилья, который возводят пять крупнейших девелоперов страны, строится с нарушением графиков. Доля проектов, которые сдают с задержкой, у топ-5 застройщиков достигла 12,7% — это более 1,95 миллиона квадратных метров. При этом член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заверил НСН, что мораторий на штрафы за несоблюдение сроков строительства с этого года отменен, поэтому просрочек станет меньше.

