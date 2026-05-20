Лукьяненко заявил о нехватке книг в жанре настоящей научной фантастики
В России любят научную фантастику вопреки перекосу в сторону фэнтези, однако не все книги в этом жанре по-настоящему отражают его, заявил НСН Сергей Лукьяненко.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с НСН выразил надежду, что во втором сезоне литературной премии в области научной фантастики «История будущего» в жюри будут именно писатели-фантасты, а также - что выбранные произведения по-настоящему будут соответствовать жанру.
С 20 мая стартует прием заявок на II Международную литературную премию в области научной фантастики «История будущего». Это единственная в России международная литературная премия, которая целиком посвящена жанру научной фантастики. В первом сезоне в конкурсе участвовали более 2,5 тысяч авторов из 30 стран, включая государства Азии, Европы, Африки и Южной Америки. Лукьяненко раскрыл, чего ждет от этого сезона.
«За премией я следил в прошлом году. Немножко вызвало смущение то, что в жюри не были представлены писатели-фантасты. Надеюсь, в этом году ситуация изменится. Научная фантастика имеет свою специфику, которую надо уметь понимать и отражать. В первом сезоне были неплохие рассказы. Я не хотел бы что-то критиковать, но у меня есть определенные вопросы, касающиеся научно-фантастической составляющей этих текстов. Потому что премия позиционируется как премия за научную фантастику в первую очередь. Здесь важно, чтобы дальше она не забывала об этом. Потому что, глядя на те вещи, которые сейчас становятся популярными, начиная от «Задачи трех тел» Лю Цысиня или проекта «Аве Мария» Энди Вейера — это все не образцы именно современной научной фантастики», - рассказал он.
При этом Лукьяненко на примере своих книг раскрыл, что в России есть большой пласт почитателей этого жанра, вопреки популярности развлекательной литературы.
«Научная фантастика была и остается актуальной в России, правда в последние десятилетия существовал перекос в сторону фэнтези и чисто развлекательной литературы. Однако есть большое ядро поклонников научной фантастики. Я сам в этом убедился, когда у меня вышла трилогия «Соглашение»: «Предел», «Порог», «Прыжок». Это именно научная, космическая фантастика далекого прицела с массой каких-то научных и околонаучных теорий. Оказывается, такие книги любят и ждут», - поделился он.
Как отметил один из организаторов премии - директор департамента коммуникаций ГК «Росатом» Андрей Тимонов, в этот раз премия ищет позитивные и созидательные сценарии, в отличие от мрачных антиутопий, которые заполонили книжные полки. Лукьяненко раскрыл, почему писателю удобнее использовать пессимистичный сюжет.
«Писать мрачные, антиутопические сюжеты гораздо проще. Это не прихоть автора, просто любой негативный сценарий дает больше возможности для драмы и развития сюжета. Фантастика от этого уходить не должна – это литература, которая предупреждает о возможных негативных сценариях. Но замыкаться только на этом, в общем, означает проецировать на читателя страх перед будущим и перед наукой», - подытожил он.
Ранее стало известно, что потребление книг на китайском языке увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2024 годом. Среди самых востребованных жанров — фэнтези, современная литература, young adult и фантастика. Лукьяненко раскрыл НСН, что сам читает китайскую фантастику и отметил, что это гармоничный сплав национальной традиции и тех тем, которые интересны в мировом масштабе.
