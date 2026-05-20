Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с НСН выразил надежду, что во втором сезоне литературной премии в области научной фантастики «История будущего» в жюри будут именно писатели-фантасты, а также - что выбранные произведения по-настоящему будут соответствовать жанру.

С 20 мая стартует прием заявок на II Международную литературную премию в области научной фантастики «История будущего». Это единственная в России международная литературная премия, которая целиком посвящена жанру научной фантастики. В первом сезоне в конкурсе участвовали более 2,5 тысяч авторов из 30 стран, включая государства Азии, Европы, Африки и Южной Америки. Лукьяненко раскрыл, чего ждет от этого сезона.

«За премией я следил в прошлом году. Немножко вызвало смущение то, что в жюри не были представлены писатели-фантасты. Надеюсь, в этом году ситуация изменится. Научная фантастика имеет свою специфику, которую надо уметь понимать и отражать. В первом сезоне были неплохие рассказы. Я не хотел бы что-то критиковать, но у меня есть определенные вопросы, касающиеся научно-фантастической составляющей этих текстов. Потому что премия позиционируется как премия за научную фантастику в первую очередь. Здесь важно, чтобы дальше она не забывала об этом. Потому что, глядя на те вещи, которые сейчас становятся популярными, начиная от «Задачи трех тел» Лю Цысиня или проекта «Аве Мария» Энди Вейера — это все не образцы именно современной научной фантастики», - рассказал он.

При этом Лукьяненко на примере своих книг раскрыл, что в России есть большой пласт почитателей этого жанра, вопреки популярности развлекательной литературы.