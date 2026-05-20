В Севастополе десять детей пострадали при обрушении балкона школы

Десять детей пострадали при обрушении балкона в школе № 13 в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в учреждении произошло обрушение балкона на втором этаже, пишет RT.

«По предварительной информации, пострадали 10 детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться», - сообщил Развожаев платформе «Макс».

Дети получили травмы различной степени тяжести, пострадавших транспортируют в больницу.

Ранее у здания мэрии Екатеринбурга упала часть козырька, никто не пострадал.

ФОТО: РИА Новости
