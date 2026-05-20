«Официальная статистика – это не то, чему надо безоговорочно верить, многие параметры просто не учитываются. Поэтому эндокринолог права, у нас 40% людей с избыточным весом, когда индекс массы тела – 25+, а ожирение – это 29+, если больше, уже надо помогать таблетками и так далее. В 2000 году у нас было 15% людей с ожирением, сейчас уже 40% и выше. Это видно невооруженным глазом. Надо понимать, что избыточный вес всегда опасен. Если человек просто приятно пухлявый, это уже значительный фактор риска для диабета. Чем дальше, тем хуже. Каждый килограмм веса прибавляет нам артериальное давление, уровень сахара, риски, забирает жизнь. На это есть тоже математические модели, которые это высчитывают, это все доказано», - отметил он.

Мясников также назвал основные правила снижения веса.

«Что может сделать доктор? Он может назначить препараты типа «Оземпика». Конечно, нужно применять фитнес, диеты. Даже уже при применении лекарств диету и фитнес никто не отменяет, это основное. Конечно, гормоны тоже играют роль. У нас столько специалистов развелось, нутрициологов и так далее, но статистика не снижается. Все это говорит о том, что людей просто дурят, а правила снижения веса простые: диета и движение. Конечно, если ситуация запущенная, требуется медикаментозное и хирургическое вмешательство», - добавил собеседник НСН.

Увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году — это ключевая национальная цель России, достижению которой мешает расцвет ожирения, заявил НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

