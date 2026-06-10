«Притягивают за уши»: Риелторы опровергли резкое подорожание квартир-студий
Эксперты Российской гильдии риелторов Константин Апрелев и Константин Барсуков рассказали НСН, что квартиры-студии на сегодняшний день — далеко не самый перспективный формат недвижимости.
Многие квартиры-студии сегодня не соответствуют потребительским требованиям, поэтому застройщики сталкиваются со сложностями при продаже такого формата жилья, рассказал НСН основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Столичные студии стали самым дорогим форматом массового жилья в пересчете на квадратный метр, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли. Специалисты подсчитали, что в 2026 году средняя стоимость «квадрата» в студии достигла 513 тыс. рублей. Показатель на 23% выше средней цены в этом сегменте недвижимости. Опрошенные изданием эксперты объясняют этот разрыв дефицитом компактного жилья на фоне высокого спроса. Однако Апрелев говорит о диаметрально противоположной тенденции.
«Сам по себе рост цен на студии совсем не отражает того, что это стало самым востребованным типом жилья. В сегодняшней ситуации значительное количество студий серьезно не соответствуют потребительским требованиям. Наоборот, застройщики сейчас их наштамповали столько, что продать все это не могут, и поэтому студии месяцами находятся на рынке, и никто их не покупает. В моем понимании это абсолютно недостоверная информация. Не просто частично преувеличенная, а вообще кардинально, векторно противоположная тому, что происходит на рынке. Это притянутая за уши история, чтобы повысить ликвидность новостроек», — сообщил эксперт.
Он добавил, что дефицита малогабаритного жилья не просто не наблюдается, в скором времени может возникнуть серьезный переизбыток его на рынке.
«Рано или поздно люди создают семьи, рожают детей и выезжают из таких студий и апартаментов. Поэтому на каком-то этапе может возникнуть избыточность этих помещений, и их будет сложно продать выше цены покупки. Это сейчас в принципе происходит на всем рынке новостроек. После окончания строительства продать квартиру дороже, чем вы купили ее даже на стадии котлована крайне сложно, если мы говорим о трех последних годах приобретения жилья на рынке новостроек. То же самое ждет малогабаритное жилье», — поделился прогнозом Апрелев.
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с НСН также не подтвердил данные о значительном росте стоимости студий. Однако добавил, что спрос на такой формат жилья может быть. Они интересны покупателям, которые ищут недвижимость с прицелом на будущее.
«Сейчас законодатели обвиняют людей в том, что они понабрали льготных ипотек и давай инвестициями заниматься. Покупка студии под сдачу не означает, что она покупается "не для себя". Это может быть и для себя, но на будущий период. Они не инвестициями занимаются, а себе пенсию обеспечивают или детям квартиры, когда они вырастут. И в этой ситуации они покупают то, что могут купить. А купить они часто могут то, что дешево стоит. Дешево стоят студии, вот их в основном и покупают», — объяснил эксперт.
В свою очередь Апрелев выделил три основных типа покупателей студий.
«Небольшие студии интересны для поколений Z, Y. Пока нет семьи, нет потребности в большом пространстве. Это люди, которые крайне мало времени проводят у себя дома, они очень редко что-то готовят и большую часть свободного времени отсутствуют у себя в квартире. Это одна категория потребителей. Вторая — это семья, которая появилась, но пока не завела детей. Это уж площадь побольше, но все равно она используется для жизни. И третья часть — это приобретение для сдачи в аренду либо для двух первых категорий людей, либо для посуточной аренды», — отметил собеседник НСН.
Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев рассказал НСН, что сдача дома у крупных застройщиков задерживается в среднем на полгода. Он дал советы, как не нарваться на значительный срыв срока, выбирая новостройку.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Термы вместо бутиков: Россию ждет волна реновации торговых центров
- Россиянам рассказали, куда жаловаться на слишком долгое отключение горячей воды
- Майгуров сохранил пост президента Союза биатлонистов России
- Путин разрешил арест имущества и счетов релокантов за правонарушения против РФ
- Путин поручил спецслужбам усилить защиту мест отдыха детей
- «Притягивают за уши»: Риелторы опровергли резкое подорожание квартир-студий
- Группа The Cure готовит три новых альбома
- Спазмы и опухоли: Врач объяснила, как стресс убивает организм изнутри
- Посредничества не ждите: Зачем Евросоюз пошел на сближение с Китаем
- Путин назвал справедливым снижение налогов для семей с детьми