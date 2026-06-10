Столичные студии стали самым дорогим форматом массового жилья в пересчете на квадратный метр, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли. Специалисты подсчитали, что в 2026 году средняя стоимость «квадрата» в студии достигла 513 тыс. рублей. Показатель на 23% выше средней цены в этом сегменте недвижимости. Опрошенные изданием эксперты объясняют этот разрыв дефицитом компактного жилья на фоне высокого спроса. Однако Апрелев говорит о диаметрально противоположной тенденции.

«Сам по себе рост цен на студии совсем не отражает того, что это стало самым востребованным типом жилья. В сегодняшней ситуации значительное количество студий серьезно не соответствуют потребительским требованиям. Наоборот, застройщики сейчас их наштамповали столько, что продать все это не могут, и поэтому студии месяцами находятся на рынке, и никто их не покупает. В моем понимании это абсолютно недостоверная информация. Не просто частично преувеличенная, а вообще кардинально, векторно противоположная тому, что происходит на рынке. Это притянутая за уши история, чтобы повысить ликвидность новостроек», — сообщил эксперт.

Он добавил, что дефицита малогабаритного жилья не просто не наблюдается, в скором времени может возникнуть серьезный переизбыток его на рынке.

«Рано или поздно люди создают семьи, рожают детей и выезжают из таких студий и апартаментов. Поэтому на каком-то этапе может возникнуть избыточность этих помещений, и их будет сложно продать выше цены покупки. Это сейчас в принципе происходит на всем рынке новостроек. После окончания строительства продать квартиру дороже, чем вы купили ее даже на стадии котлована крайне сложно, если мы говорим о трех последних годах приобретения жилья на рынке новостроек. То же самое ждет малогабаритное жилье», — поделился прогнозом Апрелев.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с НСН также не подтвердил данные о значительном росте стоимости студий. Однако добавил, что спрос на такой формат жилья может быть. Они интересны покупателям, которые ищут недвижимость с прицелом на будущее.

«Сейчас законодатели обвиняют людей в том, что они понабрали льготных ипотек и давай инвестициями заниматься. Покупка студии под сдачу не означает, что она покупается "не для себя". Это может быть и для себя, но на будущий период. Они не инвестициями занимаются, а себе пенсию обеспечивают или детям квартиры, когда они вырастут. И в этой ситуации они покупают то, что могут купить. А купить они часто могут то, что дешево стоит. Дешево стоят студии, вот их в основном и покупают», — объяснил эксперт.