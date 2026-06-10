«Притягивают за уши»: Риелторы опровергли резкое подорожание квартир-студий

Эксперты Российской гильдии риелторов Константин Апрелев и Константин Барсуков рассказали НСН, что квартиры-студии на сегодняшний день — далеко не самый перспективный формат недвижимости.

Многие квартиры-студии сегодня не соответствуют потребительским требованиям, поэтому застройщики сталкиваются со сложностями при продаже такого формата жилья, рассказал НСН основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

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Столичные студии стали самым дорогим форматом массового жилья в пересчете на квадратный метр, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли. Специалисты подсчитали, что в 2026 году средняя стоимость «квадрата» в студии достигла 513 тыс. рублей. Показатель на 23% выше средней цены в этом сегменте недвижимости. Опрошенные изданием эксперты объясняют этот разрыв дефицитом компактного жилья на фоне высокого спроса. Однако Апрелев говорит о диаметрально противоположной тенденции.

«Сам по себе рост цен на студии совсем не отражает того, что это стало самым востребованным типом жилья. В сегодняшней ситуации значительное количество студий серьезно не соответствуют потребительским требованиям. Наоборот, застройщики сейчас их наштамповали столько, что продать все это не могут, и поэтому студии месяцами находятся на рынке, и никто их не покупает. В моем понимании это абсолютно недостоверная информация. Не просто частично преувеличенная, а вообще кардинально, векторно противоположная тому, что происходит на рынке. Это притянутая за уши история, чтобы повысить ликвидность новостроек», — сообщил эксперт.

Он добавил, что дефицита малогабаритного жилья не просто не наблюдается, в скором времени может возникнуть серьезный переизбыток его на рынке.

«Рано или поздно люди создают семьи, рожают детей и выезжают из таких студий и апартаментов. Поэтому на каком-то этапе может возникнуть избыточность этих помещений, и их будет сложно продать выше цены покупки. Это сейчас в принципе происходит на всем рынке новостроек. После окончания строительства продать квартиру дороже, чем вы купили ее даже на стадии котлована крайне сложно, если мы говорим о трех последних годах приобретения жилья на рынке новостроек. То же самое ждет малогабаритное жилье», — поделился прогнозом Апрелев.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с НСН также не подтвердил данные о значительном росте стоимости студий. Однако добавил, что спрос на такой формат жилья может быть. Они интересны покупателям, которые ищут недвижимость с прицелом на будущее.

«Сейчас законодатели обвиняют людей в том, что они понабрали льготных ипотек и давай инвестициями заниматься. Покупка студии под сдачу не означает, что она покупается "не для себя". Это может быть и для себя, но на будущий период. Они не инвестициями занимаются, а себе пенсию обеспечивают или детям квартиры, когда они вырастут. И в этой ситуации они покупают то, что могут купить. А купить они часто могут то, что дешево стоит. Дешево стоят студии, вот их в основном и покупают», — объяснил эксперт.
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В свою очередь Апрелев выделил три основных типа покупателей студий.

«Небольшие студии интересны для поколений Z, Y. Пока нет семьи, нет потребности в большом пространстве. Это люди, которые крайне мало времени проводят у себя дома, они очень редко что-то готовят и большую часть свободного времени отсутствуют у себя в квартире. Это одна категория потребителей. Вторая — это семья, которая появилась, но пока не завела детей. Это уж площадь побольше, но все равно она используется для жизни. И третья часть — это приобретение для сдачи в аренду либо для двух первых категорий людей, либо для посуточной аренды», — отметил собеседник НСН.

Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев рассказал НСН, что сдача дома у крупных застройщиков задерживается в среднем на полгода. Он дал советы, как не нарваться на значительный срыв срока, выбирая новостройку.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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