Собеседница НСН подчеркнула, что для удачных инвестиций необходимы профессиональные консультации.

«Аренда никогда не приносила более 6% годовых. Сегодня можно продать один объект и инвестировать в другой на этапе котлована. Но не в любой ЖК стоит вкладывать деньги. Нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, чтобы выработать правильную инвестиционную стратегию. Если пять лет назад можно было инвестировать в любую квартиру на котловане, то сегодня это уже больше профессиональный бизнес», - объяснила Перескокова.

По ее словам, тем, кто все же выбирает для себя сдачу квартиры в аренду, стоит рассматривать дорогие объекты недвижимости.

«Дороже всего сдавать квартиры в Москве можно в Пресненском районе, на Арбате, в Хамовниках, на Остоженке. Однако это все еще невыгодно, 4-5% годовых. Однушку в премиальном комплексе можно сдавать в аренду за 250-300 тысяч рублей. Наименее выгодно сдавать квартиру в аренду за МКАД», - уточнила она.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков сообщил НСН, что в 2026 году спрос на элитную недвижимость показал значительное снижение из-за ажиотажа в прошлом году, и застройщики учли этот тренд в своих бизнес-планах.

