Лучше - котлован: Почему сдача квартир в аренду стала невыгодной
Инвестировать в недвижимость на этапе котлована сегодня выгоднее, чем сдавать квартиры в аренду, сказала НСН Наталья Перескокова.
Доход от сдачи квартиры в аренду не превышает 6% годовых, поэтому в текущей ситуации выгоднее инвестировать в земельные участки или коммерческую недвижимость, заявила НСН риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
Однокомнатные квартиры в Москве в среднем окупаются за 25 лет, и сдавать их в аренду невыгодно, сообщает «Коммерсант». Как рассказал изданию руководитель компании БЭСТ-недвижимость Григорий Полторак, доходность от аренды в этом случае незначительно превышает 4%. Уточняется, что это худший показатель в стране. Как отметила Перескокова, сдавать квартиру в аренду сегодня невыгодно в целом.
«В 2026 году невыгодна классическая инвестиционная стратегия – покупка квартиры для сдачи в аренду. Это приносит 4-5% годовых, что в иные месяцы не покрывает даже инфляцию. Поэтому, в целях инвестиции стоит рассмотреть другие стратегии. Например, банковские вклады, которые сегодня дают 10-13% годовых, облигации надежных эмитентов, которые дают 12-16% годовых. Коммерческая недвижимость дает от 10% годовых. Инвестиции в земельные участки дают 15-30% годовых. Однако этот вид дохода доступен не для всех, потому что не все разбираются в этом. На мой взгляд самая привлекательная инвестиция сегодня - на стартовых и предстартовых продажах ЖК по самой низкой цене. Но нужно точечно выбирать объект, который даст 20-25% годовых доходов», - рассказала она.
Собеседница НСН подчеркнула, что для удачных инвестиций необходимы профессиональные консультации.
«Аренда никогда не приносила более 6% годовых. Сегодня можно продать один объект и инвестировать в другой на этапе котлована. Но не в любой ЖК стоит вкладывать деньги. Нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, чтобы выработать правильную инвестиционную стратегию. Если пять лет назад можно было инвестировать в любую квартиру на котловане, то сегодня это уже больше профессиональный бизнес», - объяснила Перескокова.
По ее словам, тем, кто все же выбирает для себя сдачу квартиры в аренду, стоит рассматривать дорогие объекты недвижимости.
«Дороже всего сдавать квартиры в Москве можно в Пресненском районе, на Арбате, в Хамовниках, на Остоженке. Однако это все еще невыгодно, 4-5% годовых. Однушку в премиальном комплексе можно сдавать в аренду за 250-300 тысяч рублей. Наименее выгодно сдавать квартиру в аренду за МКАД», - уточнила она.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков сообщил НСН, что в 2026 году спрос на элитную недвижимость показал значительное снижение из-за ажиотажа в прошлом году, и застройщики учли этот тренд в своих бизнес-планах.
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