Вычета мало: Риэлторы предложили вводить бонусы за легальную сдачу квартир

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести новый социальный налоговый вычет - по расходам на найм жилого помещения для социально незащищенных граждан. Указанное предложение будет реализовываться в пределах уже установленной величины социального налогового вычета по всем основаниям не более 120 тысяч рублей в год. Эта мера будет способствовать легализации рынка аренды жилья, около 90% которого сегодня находится «тени», рассчитывают авторы инициативы.

«Рынок аренды теневой, и мало кто платит налоги. Государство недополучает просто колоссальные суммы, но увеличивать возврат НДФЛ не выход из положения. В свое время предлагали сделать общий агрегатор, через который люди смогут сдавать квартиры, но сразу подтянулись банки с безналичными расчетами, комиссиями. Допустим, у бабушки есть квартира, она ее сдает и получает прибавку к пенсии. Что должно произойти, чтобы ей выйти из тени? Выгодные условия! Ведь если она зарегистрируется, как самозанятая, то сразу лишится московской надбавки к пенсии. Тогда не лишайте пенсионеров в Москве этой льготы. Тогда, возможно, наймодатели могли бы выйти из тени», - предполагает Перескокова.