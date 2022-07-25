Вычета мало: Риэлторы предложили вводить бонусы за легальную сдачу квартир

Россияне привыкли брать, и наймодатели жилья могут выйти из тени при условии, что получат дополнительные бонусы, сказала НСН риэлтор Наталья Перескокова.

Государство недополучает колоссальные суммы из-за теневого рынка аренды жилья, но налоговый вычет для не решит проблему: наймодателям для работы в «белую»нужны дополнительные бонусы, заявила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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В Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести новый социальный налоговый вычет - по расходам на найм жилого помещения для социально незащищенных граждан. Указанное предложение будет реализовываться в пределах уже установленной величины социального налогового вычета по всем основаниям не более 120 тысяч рублей в год. Эта мера будет способствовать легализации рынка аренды жилья, около 90% которого сегодня находится «тени», рассчитывают авторы инициативы.

«Рынок аренды теневой, и мало кто платит налоги. Государство недополучает просто колоссальные суммы, но увеличивать возврат НДФЛ не выход из положения. В свое время предлагали сделать общий агрегатор, через который люди смогут сдавать квартиры, но сразу подтянулись банки с безналичными расчетами, комиссиями. Допустим, у бабушки есть квартира, она ее сдает и получает прибавку к пенсии. Что должно произойти, чтобы ей выйти из тени? Выгодные условия! Ведь если она зарегистрируется, как самозанятая, то сразу лишится московской надбавки к пенсии. Тогда не лишайте пенсионеров в Москве этой льготы. Тогда, возможно, наймодатели могли бы выйти из тени», - предполагает Перескокова.
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Собеседница считает, что только дополнительными видами услуг и бонусами можно изменить ситуацию на рынке аренды жилья.

«Сейчас договоры подписывают на 11 месяцев, потому что их необязательно регистрировать в Росреестре. Но и эту процедуру надо сделать легкой и простой, чтобы она не стоила дополнительных денег, и чтобы они за это что-то получили. Наши люди привыкли брать. Все хотят что-то получать. Может быть, это будет услуга или другая плюшечка. Или новый вид гарантии – реестр нанимателей. Съехали жильцы и вывезли с собой стиральную машину - собственник может обратиться в службу наймодателей, где ему помогут», - пояснила Перескокова.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «педагогический проездной», который позволит школьным учителям покупать за тысячу рублей билеты на курорты юга России. Учителей инициатива не вдохновила.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаАрендаНедвижимость
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