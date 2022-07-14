Экономист рассказал, как получать дополнительный доход на пенсии

Сдача недвижимого имущества в аренду может принести дополнительный доход пенсионерам. Об этом рассказал кандидат экономических наук, профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «Вечерней Москвой».

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По его словам, сдавать в аренду свою квартиру или дачный домик необходимо только официально по договору. Так, Юденков отметил, что арендаторы могут разграбить или испортить имущество, а просить возмещение ущерба будет не с кого.

Также эксперт указал, что пенсионеры могут вложить свои накопления в ценные бумаги или банковские вклады под проценты. Юденков рекомендовал вкладываться разумно: не только на простой депозит, но и в ценные бумаги, чтобы получать дивиденды.

Ранее сообщалось, что при нехватке пенсионных коэффициентов граждане России могут «докупить стаж».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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