На северо-западе Москвы появится новый офисный центр
В районе Южное Тушино будет построен офисный центр с автомойкой и магазином, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Он появился в Походном проезде. Его общая площадь составит порядка 4,6 тысячи квадратных метров. Парковка будет рассчитана на 20 машино-мест.
В настоящее время эта площадка используется неэффективно.
Офисные центры позволяют снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки, отметила Княжевская.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве одобрили проект делового комплекса с восьмиугольной башни в районе Аэропорт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru