На северо-западе Москвы появится новый офисный центр

В районе Южное Тушино будет построен офисный центр с автомойкой и магазином, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Он появился в Походном проезде. Его общая площадь составит порядка 4,6 тысячи квадратных метров. Парковка будет рассчитана на 20 машино-мест.

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В настоящее время эта площадка используется неэффективно.

Офисные центры позволяют снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки, отметила Княжевская.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве одобрили проект делового комплекса с восьмиугольной башни в районе Аэропорт.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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