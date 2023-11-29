На Ленинградском проспекте построят офисный центр

В Москве одобрили проект делового комплекса с восьмиугольной башни в районе Аэропорт. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Новый бизнес-центр расположится на Ленинградском проспекте, дом 13. […] Помимо офисов в комплексе обустроят коммерческие помещения», - рассказал Бочкарев.

Для отделки фасадов башни применят конструкцию в стоечно-ригельном исполнении с алюминиевым профилем. При этом заполнение будет чередоваться: светопрозрачное и глухое, рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Кроме того, на территории будут созданы проезды и тротуары, установлено наружное освещение, а также малые архитектурные формы, и выполнено комплексное озеленение.

