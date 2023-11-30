В центре Москве появится квартал с мультифункциональной инфраструктурой
В центре Москвы рядом с метро «Белорусская» появится городской квартал SLAVA с мультифункциональной инфраструктурой. Масштабный проект реализует компания MR Group совместно с ООО «ПроГород» (группа ВЭБ.РФ) на участке площадью 5 га рядом. В его рамках планируется построить 500 тыс. кв. м недвижимости различного назначения: жилые дома, корпуса с апартаментами, офисные здания и множество объектов городской среды, часть из которых будет доступна всем жителям Москвы. По замыслу архитекторов квартал станет новой масштабной точкой роста в столице.
Директор блока активов ВЭБ.РФ и генеральный директор ООО «ПроГород» Александр Чеботарёв рассказал, что при разработке концепции квартала SLAVA авторы проекта отталкивались от потребностей жителя современного города, а также старались предугадать, каким будет его стиль жизни через несколько лет.
На данный момент уже сдана первая очередь квартала общей площадью 53,2 тыс. кв. м — в ее состав вошли шесть разновысотных корпусов с апартаментами. Дизайн главного лобби —напоминает большую гостиную, в которой можно назначить встречу или отдохнуть за чашкой кофе. В нем также предусмотрены переговорные комнаты, оборудованные всем необходимым для онлайн-конференций.
Вторая очередь SLAVA — четыре башни на едином стилобате в пространстве «Хронограф», будет разделена на общедоступную и приватную. Среди приватных пространств запланирована зона для проведения мероприятий и частный кинотеатр для совместного просмотра кино. Для подростков предусмотрели киберспортивный клуб, а для дошколят — специальное игровое пространство. Во второй очереди проекта для родителей оборудуют коворкинг.
Четвертая очередь — офисный центр класса «А» дополнит также коворкинг, а также магазины и сервисы, специально отобранные для того, чтобы покрывать потребности тех, кто «живет» в офисе. С пятой очередью SLAVA его соединит пешеходный мост, который пройдет над железнодорожными путями. Он станет новым транзитным путем между Тверским и Беговым районами.
Пятая очередь, которая будет граничить с Белой площадью, будет представлять собой многофункциональную башню, где разместятся современные технологичные офисы, сервисные апартаменты и пентхаусы. На уровне первого этажа в ней разместятся магазины, а на верхних этажах — спа-центр со спортивным бассейном с панорамным видом на Москву и панорамный ресторан.
«В самом начале Ленинградского проспекта появится современный квартал с архитектурой мирового уровня и качественной городской средой, о наполнении которой мы заботимся уже сейчас – на этапе строительства проекта», - подчеркнула генеральный директор MR Group Мария Литинецкая.
По её словам, город и его жители получат новый субцентр, который станет доминантой всего района.
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