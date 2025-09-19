В Белгородской области водитель погиб при ударе ВСУ по грузовику

В селе Отрадовка Белгородской области в результате атаки ВСУ был уничтожен грузовой автомобиль, водитель погиб на месте. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, удар пришелся на окраину населенного пункта, мужчина скончался от полученных ранений до приезда медиков. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что регион разделяет их утрату. Гладков добавил, что транспортное средство полностью уничтожено в результате возгорания.

Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
