В Белгородской области водитель погиб при ударе ВСУ по грузовику
В селе Отрадовка Белгородской области в результате атаки ВСУ был уничтожен грузовой автомобиль, водитель погиб на месте. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, удар пришелся на окраину населенного пункта, мужчина скончался от полученных ранений до приезда медиков. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что регион разделяет их утрату. Гладков добавил, что транспортное средство полностью уничтожено в результате возгорания.
Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.
Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области водитель погиб при ударе ВСУ по грузовику
- Спецпосланник Трампа предложил Украине смириться с потерей территорий
- Песков: Трамп сохраняет политическую волю к урегулированию конфликта на Украине
- Спецпосланник Трампа призвал Европу готовиться к поддержке Украины без США
- Учителя поспорили о «неподъемной» нагрузке для школьников
- Средства ПВО РФ сбили три украинских беспилотника
- Суд во Флориде отклонил иск Трампа к The New York Times
- Гендиректор «Химпроминжиниринга» найден мертвым в Подмосковье
- В Госдуме раскрыли показатели рекордной пшеницы «Зюгановка»
- Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru