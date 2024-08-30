Можно потерять все: Брокер назвал недостатки лизинга жилья

Лизинг жилья может быть для россиян привлекательнее аренды квартир, однако ипотека таит в себе меньше рисков, заявил в эфире НСН Дмитрий Ракута.

Лизинг жилья сегодня будет малопривлекателен для застройщиков, кроме того пока нет продуманного механизма, который бы эффективно защищал лизинговые компании и потенциальных владельцев квартир, рассказал в интервью НСН ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

В будущем альтернативой льготной ипотеке может стать лизинг жилья, заявил ранее в эфире «Дума ТВ» председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. По его словам, государство или регион может вводить отраслевую поддержку. Например, субсидировать часть аренды врачам. Ракута отметил, что лизинг недвижимости обладает рядом преимуществ, однако таит в себе риски.

Снимать, нельзя покупать: Рост цен на аренду квартир достигнет 40% к концу года
«Лизинг позволяет сделать тест-драйв квартиры, пожить там три месяца, полгода, после расторгнуть договор, потеряв только арендные платежи. У этого варианта есть и минусы. Когда человек оформляет лизинговый договор, он заключает его с компанией, которая является собственником квартиры. В ипотеке, напротив, мы сразу становимся собственниками квартиры. Кроме того, пока мы 5-10 лет платим по лизинговому договору, компания может обанкротиться, тогда мы потеряем объект и все платежи», - сказал он.

При этом Ракута отметил, что в будущем лизинг квартир может быть выгоднее аренды.

«Если сравнивать лизинг и аренду, возможно первый вариант удобнее. Но нужно будет читать договор лизинговых компаний, пока что это нерегулируемая история. Возможно, компании будут прописывать дополнительные условия, чтобы снизить свои издержки и риски при досрочном расторжении. Например, обязать человека заплатить полмиллиона рублей за амортизацию, чтобы потом продать квартиру по прежней цене», - заявил ипотечный брокер.
В Москве упал спрос на строящееся жилье на 30%

По словам собеседника НСН, прежде чем внедрять практику лизинга, важно проработать механизм, защищающий каждую сторону договора.

«Пока работает семейная ипотека, лизинг для застройщиков не так финансово интересен. Нужно комплексно подойти к вопросу, выработать с Минстроем, Минфином, банками оптимальные условия, ограничивающие риски. Сегодня лизинговый договор регулируется только Гражданским кодексом, в отличие, например, от договоров долевого участия, защищенных эскроу-счетами. Если будет выработан оптимальный, прозрачный для всех сторон механизм, то лизинг неплохая история», - резюмировал он.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала «Радиоточке НСН», что лизинг поможет сделать более доступным жилье в первую очередь для жителей крупных городов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ИпотекаАрендаКвартираЖилье

Горячие новости

Все новости

партнеры