Можно потерять все: Брокер назвал недостатки лизинга жилья

Лизинг жилья сегодня будет малопривлекателен для застройщиков, кроме того пока нет продуманного механизма, который бы эффективно защищал лизинговые компании и потенциальных владельцев квартир, рассказал в интервью НСН ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.



В будущем альтернативой льготной ипотеке может стать лизинг жилья, заявил ранее в эфире «Дума ТВ» председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. По его словам, государство или регион может вводить отраслевую поддержку. Например, субсидировать часть аренды врачам. Ракута отметил, что лизинг недвижимости обладает рядом преимуществ, однако таит в себе риски.