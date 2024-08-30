Можно потерять все: Брокер назвал недостатки лизинга жилья
Лизинг жилья может быть для россиян привлекательнее аренды квартир, однако ипотека таит в себе меньше рисков, заявил в эфире НСН Дмитрий Ракута.
Лизинг жилья сегодня будет малопривлекателен для застройщиков, кроме того пока нет продуманного механизма, который бы эффективно защищал лизинговые компании и потенциальных владельцев квартир, рассказал в интервью НСН ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
В будущем альтернативой льготной ипотеке может стать лизинг жилья, заявил ранее в эфире «Дума ТВ» председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. По его словам, государство или регион может вводить отраслевую поддержку. Например, субсидировать часть аренды врачам. Ракута отметил, что лизинг недвижимости обладает рядом преимуществ, однако таит в себе риски.
«Лизинг позволяет сделать тест-драйв квартиры, пожить там три месяца, полгода, после расторгнуть договор, потеряв только арендные платежи. У этого варианта есть и минусы. Когда человек оформляет лизинговый договор, он заключает его с компанией, которая является собственником квартиры. В ипотеке, напротив, мы сразу становимся собственниками квартиры. Кроме того, пока мы 5-10 лет платим по лизинговому договору, компания может обанкротиться, тогда мы потеряем объект и все платежи», - сказал он.
При этом Ракута отметил, что в будущем лизинг квартир может быть выгоднее аренды.
«Если сравнивать лизинг и аренду, возможно первый вариант удобнее. Но нужно будет читать договор лизинговых компаний, пока что это нерегулируемая история. Возможно, компании будут прописывать дополнительные условия, чтобы снизить свои издержки и риски при досрочном расторжении. Например, обязать человека заплатить полмиллиона рублей за амортизацию, чтобы потом продать квартиру по прежней цене», - заявил ипотечный брокер.
По словам собеседника НСН, прежде чем внедрять практику лизинга, важно проработать механизм, защищающий каждую сторону договора.
«Пока работает семейная ипотека, лизинг для застройщиков не так финансово интересен. Нужно комплексно подойти к вопросу, выработать с Минстроем, Минфином, банками оптимальные условия, ограничивающие риски. Сегодня лизинговый договор регулируется только Гражданским кодексом, в отличие, например, от договоров долевого участия, защищенных эскроу-счетами. Если будет выработан оптимальный, прозрачный для всех сторон механизм, то лизинг неплохая история», - резюмировал он.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала «Радиоточке НСН», что лизинг поможет сделать более доступным жилье в первую очередь для жителей крупных городов.
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