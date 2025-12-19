СК возбудил уголовное дело после отравления в пансионате в Видном

В подмосковном Видном возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в частном пансионате, в результате которого три человека скончались, еще 15 постояльцев были госпитализированы. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

По данным следствия, уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление. Сообщение о резком ухудшении самочувствия постояльцев пансионата в городском округе Видное поступило в экстренные службы 19 декабря.

Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения с признаками отравления. Трое постояльцев скончались, точные причины их смерти будут установлены по итогам судебно-медицинских экспертиз.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с представителями Роспотребнадзора. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и причины массового отравления, передает «Радиоточка НСН».

