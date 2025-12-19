СК возбудил уголовное дело после отравления в пансионате в Видном
В подмосковном Видном возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в частном пансионате, в результате которого три человека скончались, еще 15 постояльцев были госпитализированы. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
По данным следствия, уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление. Сообщение о резком ухудшении самочувствия постояльцев пансионата в городском округе Видное поступило в экстренные службы 19 декабря.
Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения с признаками отравления. Трое постояльцев скончались, точные причины их смерти будут установлены по итогам судебно-медицинских экспертиз.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты совместно с представителями Роспотребнадзора. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и причины массового отравления, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Кредита ЕС в €90 миллиардов может не хватить Украине
- Миллиард без зашквара: Как скандал с Нагиевым скажется на сборах «Ёлок 12»
- Звезда сериала «Ландыши» усомнился в том, что нейросеть заменит актеров в кино
- Набиуллина объяснила, почему жилье дорожает после отмены льготных ипотек
- Медведев потерпел поражение от 524-й ракетки мира на турнире в Индии
- ЕС рассматривает отмену безвизового режима с Грузией
- «Кто будет смотреть?»: Почему реестр гостевых домов не защитит туристов
- Орбан объяснил отказ Венгрии блокировать кредит ЕС для Украины
- Военэксперт Алехин заявил об успешном отражении контратак ВСУ в районе Купянска
- Почему автодилеры не верят в успех АвтоВАЗа в Иране и Йемене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru