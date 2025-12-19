Минюст США раскроет не все материалы по делу Эпштейна

Министерство юстиции США не опубликует все материалы расследования в отношении обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейна к установленному дедлайну, который истекает в пятницу, 19 декабря. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Тодд Бланш в интервью Fox News.

По его словам, в ближайшее время ведомство обнародует «несколько сотен тысяч документов», однако это будет лишь часть материалов по делу покойного финансиста. Полное раскрытие архивов, как отметил Бланш, займет еще несколько недель.

Замгенпрокурора уточнил, что в течение ближайших двух недель минюст планирует публиковать дополнительные массивы документов. При этом он подчеркнул, что ведомство уделяет особое внимание защите пострадавших, поэтому материалы проходят проверку перед публикацией.

Закон, обязывающий полностью рассекретить файлы по делу Эпштейна в течение 30 дней, президент США Дональд Трамп подписал в ноябре. Бланш заявил, что с момента вступления документа в силу минюст занимается сбором и анализом всех материалов, находящихся в распоряжении ведомства, для их последующего обнародования, передает «Радиоточка НСН».

