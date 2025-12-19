Минюст США раскроет не все материалы по делу Эпштейна

Министерство юстиции США не опубликует все материалы расследования в отношении обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейна к установленному дедлайну, который истекает в пятницу, 19 декабря. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Тодд Бланш в интервью Fox News.

По его словам, в ближайшее время ведомство обнародует «несколько сотен тысяч документов», однако это будет лишь часть материалов по делу покойного финансиста. Полное раскрытие архивов, как отметил Бланш, займет еще несколько недель.