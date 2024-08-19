В Москве упал спрос на строящееся жилье на 30%

Так, по его словам, в июле этого года граждане заключили 7,3 тысячи сделки на покупку жилья, находящегося в стадии застройки. Это на 30% меньше, чем результаты за июнь 2024 года.

Однако Сырцов отметил, что снижение этого показателя за год составило всего 15% к июню 2023-го.

Ранее руководитель по работе с физическими лицами «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов заявил, что россияне стали чаще страховать свое имущество на фоне повышенной инфляции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

