Лисовец посоветовал идеальный образ для корпоратива
Новогодний корпоратив – это место, где лучше появиться в более собранном и элегантном образе, чем обычно, элегантность должна уступить место яркости и вульгарности, сказал НСН Владислав Лисовец.
Женщинам на новогодний корпоратив лучше подобрать элегантное однотонное платье, для мужчин наиболее удачным вариантом станет пиджак с темными брюками и черной футболкой. Об этом НСН заявил эксперт моды Владислав Лисовец.
На новогодних корпоративах слишком открытым и прозрачным нарядам следует предпочесть офисный дресс-код: брюки или юбку длиной миди или макси, закрытый верх и умеренные украшения. Об этом заявила стилист Ольга Ким в интервью KP.RU. Кроме того, пышные укладки могут испортить впечатление, добавила она. Лисовец посоветовал женщинам надеть на корпоратив приталенное однотонное платье и не злоупотреблять украшениями и ароматами.
«Надо понимать, в какой компании вы работаете и что допустимо на вашем корпоративе. В некоторых компаниях разрешено абсолютно все, но есть и более серьезные места, куда полуголыми точно не стоит приходить. Для корпоратива нужно выбирать что-то максимально элегантное, потому что это всегда выглядит достойно. У женщин это приталенные однотонные платья, не сильно облегающие фигуру, с минимальным количеством украшений. Слишком длинные платья на корпоративе не совсем уместны, равно как и супермини. Это непрактично, неудобно и неинтересно. Волосы надо оставить свежими, потому что это всегда очень красиво в танце, это очень молодит, не стоит злоупотреблять ароматами и переусердствовать с блестящими деталями – когда много всего и сразу, это немного вульгарно. В основе всегда должны быть нежность и элегантность, яркость и вульгарность лучше отбросить», – сказал Лисовец.
Мужчинам вполне подойдет пиджак с темными брюками и черной футболкой в сочетании с классической обувью, добавил собеседник НСН.
«Мужчины не особо привыкли наряжаться на корпоративы. Поэтому достаточно пиджака, а уж если он бархатный и с темными брюками, даже просто с черной футболкой, это выглядит даже лучше, чем с рубашкой, потому что с рубашкой образ получается классический, а сочетание пиджака с футболкой будет молодить. Уместны также галстуки, бабочки, которые всегда выглядят очень празднично, галстуки сейчас в моде и у женщин, и у мужчин. Мужчине, наверное, лучше не приходить в джинсах. Корпоратив – это всегда появление в том, в чем вы никогда не придете на работу. Это время показать свое второе “я”, более собранное, более элегантное. Будет уместна классическая обувь, у женщин обязателен каблук. Но сменную обувь брать с собой все равно нужно для неофициальной второй части», – подытожил он.
Ранее Лисовец заявил, что выбор нейтрального белого оттенка «Облачный танцор» главным в 2026 году олицетворяет ожидание и спокойствие, однако встречать Новый год лучше в эффектных оттенках красного и желтого цветов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
