Женщинам на новогодний корпоратив лучше подобрать элегантное однотонное платье, для мужчин наиболее удачным вариантом станет пиджак с темными брюками и черной футболкой. Об этом НСН заявил эксперт моды Владислав Лисовец.

На новогодних корпоративах слишком открытым и прозрачным нарядам следует предпочесть офисный дресс-код: брюки или юбку длиной миди или макси, закрытый верх и умеренные украшения. Об этом заявила стилист Ольга Ким в интервью KP.RU. Кроме того, пышные укладки могут испортить впечатление, добавила она. Лисовец посоветовал женщинам надеть на корпоратив приталенное однотонное платье и не злоупотреблять украшениями и ароматами.

«Надо понимать, в какой компании вы работаете и что допустимо на вашем корпоративе. В некоторых компаниях разрешено абсолютно все, но есть и более серьезные места, куда полуголыми точно не стоит приходить. Для корпоратива нужно выбирать что-то максимально элегантное, потому что это всегда выглядит достойно. У женщин это приталенные однотонные платья, не сильно облегающие фигуру, с минимальным количеством украшений. Слишком длинные платья на корпоративе не совсем уместны, равно как и супермини. Это непрактично, неудобно и неинтересно. Волосы надо оставить свежими, потому что это всегда очень красиво в танце, это очень молодит, не стоит злоупотреблять ароматами и переусердствовать с блестящими деталями – когда много всего и сразу, это немного вульгарно. В основе всегда должны быть нежность и элегантность, яркость и вульгарность лучше отбросить», – сказал Лисовец.