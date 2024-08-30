Альтернатива ипотеке: Депутат Разворотнева поддержала идею лизинга жилья
Сегодня дешевое жилье меньше всего доступно жителям крупных городов, поскольку государство всячески поддерживает отток россиян в малые города и сельскую местность, сказала в эфире НСН Светлана Разворотнева.
Лизинг поможет сделать более доступным жилье в первую очередь для жителей крупных городов, еще одним действенным вариантом может стать возрождение кооперативов под гарантией государства. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в интервью НСН.
В будущем одной из альтернатив льготным ипотечным программам может стать лизинг жилья, заявил ранее в эфире «Дума ТВ» председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. По словам депутата, в настоящее время идет активное обсуждение новых механизмов покупки недвижимости. Страна не может жить только с одним механизмом покупки жилья, в качестве которого выступала льготная ипотека, отметил Пахомов. Разворотнева одобрила идею лизинга жилья.
«Безусловно, я поддерживаю все инициативы, которые могут облегчить предоставление гражданам жилья в нынешних условиях, когда с помощью ипотеки его практически невозможно купить. Лизинг – это возможность проживать в съемном жилье и накапливать средства на выкуп. При этом мы должны понимать, что далеко не все граждане накопят эти средства, поэтому у нас должны быть разные наемные дома, которые должны появляться в регионах более активно. Чтобы эта схема заработала, чтобы инвесторы пришли в эту сферу, необходима государственная поддержка, новая форма которой – субсидия на найм», – сказала Разворотнева.
Также собеседница НСН призвала возрождать кооперативы как способ построить за собственные деньги более дешевое жилье.
«У нас по-прежнему работают ипотечно-накопительные кооперативы, но это, как правило, частные инициативы, подверженные уловкам мошенников. Жилищно-строительные кооперативы сейчас существуют только с господдержкой, для отдельных категорий граждан и в очень небольшом количестве именно потому, что раньше их часто использовали, чтобы привлечь средства граждан и незаконно ими завладеть. Кооперативы должны создаваться под гарантией государства, под его присмотром. Эту практику надо всячески поддерживать и развивать», – подчеркнула парламентарий.
Депутат добавила, что реализацию программы лизинга жилья существенно тормозила ситуация с льготной ипотекой.
«У нас все складывалось прекрасно благодаря льготной ипотеке, поэтому никто не думал о том, чтобы как-то что-то менять. У нас был перегретый спрос за счет дешевых кредитов, квартир не хватало, они разлетались как горячие пирожки. Но сейчас ситуация меняется. Думаю, девелоперы будут теми людьми, которые начнут предлагать государству другие формы реализации жилья. Если государство действительно начнет выкупать квартиры для социальных категорий, гарантировать спрос на наемное жилье, в том числе за счет региональных субсидий (сейчас эта тема активно развивается на Дальнем Востоке), то это поможет застройщикам сохранить темпы, которые никто не отменял», – отметила Разворотнева.
Кроме того, зампред комитета указала на то, что сегодня государство создает серьезные стимулы для оттока россиян из крупных городов в малые города и сельскую местность.
«Семейная ипотека работает в таких населенных пунктах без ограничения возраста детей, есть льготная ипотека. Получается, что в самом сложном положении сейчас оказались жители крупных городов. Единственный вариант в мегаполисах – снимать жилье на частном рынке. Нам нужно искать новые формы для больших городов, а для средних и малых населенных пунктов ряд предложений есть», – заявила собеседница НСН.
Ранее проведенный опрос показал, что более половины (57,6%) молодых семей в России проживают в собственных квартирах, приобретенных без ипотеки или же с уже выплаченной, передает «Радиоточка НСН».
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