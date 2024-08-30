Альтернатива ипотеке: Депутат Разворотнева поддержала идею лизинга жилья

Лизинг поможет сделать более доступным жилье в первую очередь для жителей крупных городов, еще одним действенным вариантом может стать возрождение кооперативов под гарантией государства. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в интервью НСН.

В будущем одной из альтернатив льготным ипотечным программам может стать лизинг жилья, заявил ранее в эфире «Дума ТВ» председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. По словам депутата, в настоящее время идет активное обсуждение новых механизмов покупки недвижимости. Страна не может жить только с одним механизмом покупки жилья, в качестве которого выступала льготная ипотека, отметил Пахомов. Разворотнева одобрила идею лизинга жилья.