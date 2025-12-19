Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем

Дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Атака была отражена вечером 19 декабря в период с 18:00 до 20:00 мск. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты над территорией Республики Крым, еще девять — над Черным морем.

Силы ПВО сбили девять беспилотников над Крымом, Черным морем и Курской областью

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

