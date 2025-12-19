Украина и США начинают новый раунд консультаций в Майами
Новый раунд консультаций между Украиной и США стартует в пятницу, 19 декабря, на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
По его словам, украинская сторона настроена на конструктивный диалог. Умеров отметил, что перед встречей были проведены предварительные консультации с европейскими партнерами, после чего делегация приступает к переговорам с американской стороной.
В состав украинской делегации вошел начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Также, как сообщил Умеров, в консультациях принимают участие представители ряда европейских государств. Журналист Axios Барак Равид уточнил, что переговоры проходят в Майами и в них задействованы советники по национальной безопасности лидеров Германии, Франции и Великобритании.
Помимо этого, к переговорам подключились министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, а также советник канцлера Германии по внешней политике Гюнтер Зауттер. Со стороны США во встрече участвует спецпосланник президента Стив Уиткофф. По итогам консультаций украинская делегация намерена направить доклад президенту Владимиру Зеленскому, передает «Радиоточка НСН».
