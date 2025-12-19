Украина и США начинают новый раунд консультаций в Майами

Новый раунд консультаций между Украиной и США стартует в пятницу, 19 декабря, на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, украинская сторона настроена на конструктивный диалог. Умеров отметил, что перед встречей были проведены предварительные консультации с европейскими партнерами, после чего делегация приступает к переговорам с американской стороной.