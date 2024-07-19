Минфин намерен поднять ставку по «Арктической ипотеке» до 8%
В Минфине планируют поднять ставку по «Арктической ипотеке» с 2% до 8%. Об этом «Известиям» рассказал замминистра финансов Иван Чебесков.
Он заявил, что нынешняя ставка - чрезвычайно низкая для любых программ. Повышать ее планируется поэтапно. Вместе с тем замминистра сказал, что сейчас конкретных решений на этот счет нет.
Ставка 2% нужна для запуска строительства и поддержки застройщиков, а не граждан, пояснил Чебесков. При вводе госпрограммы стоимость недвижимости растет, и доступность жилья не повышается. По словам заглавы минфина, после запуска строительства ставки можно повышать.
«Арктическую ипотеку» запустили в прошлом году для развития Арктической зоны. Предполагалось, что она будет работать до конца 2030 года.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее допустил, что до конца 2024 года квартиры в новостройках упадут в цене до 40%. Снижение стоимости квадратных метров жилья до 20% не повысит спрос на квартиры, рассказал НСН ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru