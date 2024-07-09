«Продать, чтобы купить»: Брокер рассказала, кто готов взять ипотеку под 20%
Чаще всего ипотеку под 20% берут те, кому для покупки квартиры не хватает лишь части суммы, рассказала НСН президент Всероссийской Ассоциации Ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Средняя ставка по ипотеке на уровне 20% отпугнет большую часть покупателей, однако застройщики уже готовы предложить альтернативные и более выгодные условия сделки, сообщила НСН президент Всероссийской Ассоциации Ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
На 5 июля 2024 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на новостройки в крупных российских банках достигла 19,46%, а по ссудам на готовое жилье — до 19,69%, следует из данных «Дом.РФ». При этом за неделю условия по ипотеке ужесточили семь игроков из топ-20, в том числе «Сбер» и ВТБ. По словам Малхасян, рост ставок по ипотеке свидетельствует о том, что Центробанк на ближайшем заседании намерен поднять ключевую ставку.
«В прошлый раз, когда должно было быть заседание Центробанка, банки за полчаса подняли все процентные ставки по ипотеке и потребительским кредитам. Когда ЦБ оставил ставку 16%, было весомо дико – зачем тогда банки подняли ставки. Скорее всего, регулятор сохранил ставку, но добровольно-принудительно порекомендовал банкам ставки поднять, чтобы остановить рынок. Как мы наблюдаем сейчас, за две недели до заседания банки снова поднимают ставки. Буквально на днях это сделал МТС Банк и сегодня снова увеличил ее на 1,7%, что достаточно странно. На сегодня средняя процентная ставка уже больше 20%, скорее всего это свидетельствует о том, что ЦБ поднимет ставку», - сказала она.
Как пояснила собеседница НСН, с такой процентной ставкой на ипотечную сделку решатся лишь те, кому для покупки квартиры не хватает незначительной части суммы.
«Ставки по ипотеке, предлагаемые банками, ни на чем не основаны. Я сегодня созвонилась с 20 банками, средняя сумма выдаваемой ипотеки на данный момент составляет 3,5-5 миллионов рублей. Инвесторов на данный момент не заинтересованы в ипотеке. Брать ее будут те, кому не хватает части суммы, а также «флипперы», которые покупают убитые квартиры, делают ремонт и продают за дорого. В остальных случаях ни один адекватный человек, к сожалению, не сможет вытянуть ипотеку под 20%. При ипотеке в 10 миллионов рублей ежемесячный платеж получается больше 200 тысяч, таких зарплат в стране нет», - уточнила Малхасян.
Она также добавила, что застройщики сегодня заинтересованы в покупателях и уже продумывают альтернативные варианты условий сделки.
«Когда человеку нужна квартира, чтобы жить, он в любом случае ее себе купит с надеждой, что, когда регулятор снизит ставку, он сделает рефинансирование. Сегодня застройщики придумывают субсидированные ипотечные ставки. Например, предлагают на первые пять лет ставку по ипотеке 8%, и далее 18,99%. Нацелена она на тех, кому есть, что продать, чтобы через пять лет, когда они получат свои ключи и переедут в квартиру и смогут закрыть долг перед застройщиком и банком. Есть также система рассрочек с минимальными ежемесячными платежами или вовсе отсутствием платежей. Их берут, поскольку рассчитывают, что квартиры будут сдаваться через 2-3 года и к этому времени ипотека снизится, при этом люди зафиксируют текущую цену по рынку», - подытожила она.
Ранее сообщалось, что в июне 2024 года на фоне окончания действия льготных ипотечных программ в России банки одобрили гражданам более 176 тысяч жилищных кредитов на общую сумму в 777,2 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
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