«Продать, чтобы купить»: Брокер рассказала, кто готов взять ипотеку под 20%

На 5 июля 2024 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на новостройки в крупных российских банках достигла 19,46%, а по ссудам на готовое жилье — до 19,69%, следует из данных «Дом.РФ». При этом за неделю условия по ипотеке ужесточили семь игроков из топ-20, в том числе «Сбер» и ВТБ. По словам Малхасян, рост ставок по ипотеке свидетельствует о том, что Центробанк на ближайшем заседании намерен поднять ключевую ставку.

«В прошлый раз, когда должно было быть заседание Центробанка, банки за полчаса подняли все процентные ставки по ипотеке и потребительским кредитам. Когда ЦБ оставил ставку 16%, было весомо дико – зачем тогда банки подняли ставки. Скорее всего, регулятор сохранил ставку, но добровольно-принудительно порекомендовал банкам ставки поднять, чтобы остановить рынок. Как мы наблюдаем сейчас, за две недели до заседания банки снова поднимают ставки. Буквально на днях это сделал МТС Банк и сегодня снова увеличил ее на 1,7%, что достаточно странно. На сегодня средняя процентная ставка уже больше 20%, скорее всего это свидетельствует о том, что ЦБ поднимет ставку», - сказала она.