«Скидка до 20%»: Брокер оспорил прогноз Аксакова о снижении цен на новостройки

Снижение стоимости квадратных метров жилья до 20% не повысит спрос на квартиры, поскольку большинство покупателей сегодня ориентируются на ежемесячный платеж по ипотеке. Об этом в интервью НСН рассказал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Парламентской газете» допустил, что до конца 2024 года квартиры в новостройках упадут в цене до 40%. По мнению депутата, после завершения льготной ипотечной программы застройщики заинтересованы в продаже построенного жилья, поскольку это позволит запустить новые проекты. Однако Ракута предположил, что россияне смогут рассчитывать только на скидку до 20%.

«Снижение цен на новостройки будет в ближайшей перспективе, но говорить, что рынок просядет на 40% я бы не стал. Правительство не регулирует застройщиков, они работают, исходя из рынка и спроса, поэтому будут опираться на свой доход. Много застройщиков сегодня строят в кредит или в рамках проектного финансирования, при этом ставка достаточно высокая. Компании, которые строят комфорт и эконом-сегмент, будут вынуждены предоставлять скидки, но вряд ли снизят цены на 40%. Скорее снижение возможно в пределах 15-20%. При этом сначала могут поднять цены на 5% и предложить скидку в 20%, реальная скидка за квадратный метр будет значительно меньше. Также нельзя сказать, что квартиры со скидкой станут заметно более привлекательными, потому что покупатель сегодня выбирает не стоимость квартиры, а ежемесячный платеж по ипотеке», - заявил он.

Как добавил эксперт, наибольшую скидку от массового застройщика стоит ожидать в августе и сентябре 2024 года.

«Пик спада может наблюдаться в конце августа – начале сентября, в этот период можно будет получить максимальную скидку, в конце года подобное вряд ли возможно. Застройщики сейчас начинают адаптироваться, внедрять собственные программы рассрочек. К примеру, предлагают ипотеку под 5% на 7 лет, с дальнейшем повышением ставки. Для ряда заемщиков семь лет – нормальный срок для закрытия ипотеки. В среднем по стране ее закрывают за 10-15 лет, а в Москве еще быстрее», - пояснил он.

По словам собеседника НСН, застройщики элитного жилья не будут готовы предоставить подобных скидок.

«Застройщики, которые занимаются точечной застройкой - бизнес-классом и элитным сегментом, не будут снижать цены. За время работы льготной программы застройщики заработали большой объем денежных средства. Поэтому, если не будет спроса, то не будет и новых проектов, что мы уже наблюдали в коронавирус, застройщики будут искусственно создавать дефицит. Пока действует ряд льготных программ - IT-ипотека, семейная ипотека по новым условиям, застройщики будут активно реализовывать текущие проекты, а новые выпускать исходя из потребностей рынка», - заключил Ракута.

Ранее президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян рассказала «Радиоточке НСН», что на данный момент средняя ставка по ипотеке сегодня составляет 20%, что отпугивает многих от покупки жилья. При текущих условиях ежемесячный платеж по ипотеке на сумму в 10 миллионов рублей составит 200 тысяч рублей, однако мало кто в России получает подобную зарплату.

