Он подчеркнул, что сообщения о «нулевых» продажах новостроек в России не соответствуют действительности, и хотя снижение покупательской активности есть, оно не настолько катастрофическое.

«Это мифология рынка недвижимости. Почему-то считают, как будто продажи встали, продаж нет. Но это абсолютно не так, и все эти разговоры не совсем корректны. Сентябрь не совсем показателен, у нас был всплеск за счет изменения параметров льготной семейной ипотеки. Но все же, в сентябре по Московской области количество сделок — плюс 34%, а Москва — минус 32 %. Можно из этой цифры сказать, что у застройщиков в Московской области проблем с продажами нет, а в Москве — есть. Но в Москве такой показатель, потому что у них комфорт-класс перестал строиться, и его перестали продавать. Стали продавать бизнес, а у бизнеса сделок меньше. И на Москву всплеск по семейной ипотеки вообще никак не отразился, потому что в городе просто покупать нечего по семейной ипотеке. И если так сравнивать, то оказывается, что у застройщиков на самом деле плохо с продажами, но не настолько ужасно, как это часто пишут», — пояснил Барсуков.

Также ранее Константин Барсуков сообщал НСН, что к концу 2026 года рост цен на вторичную недвижимость в Москве может достигать 10%.

