Мифология недвижимости: Застройщики продают неликвид под видом дисконтов
Снижение продаж новостроек не настолько катастрофическое, чтобы застройщики предлагали многомиллионные скидки покупателям, заявил НСН Константин Барсуков.
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков объяснил НСН, что не стоит доверять «скидкам» от застройщиков, так как на самом деле они либо выдают за дисконт неликвид, либо сперва завышают цены, чтобы потом показательно их снизить.
Ипотечные ставки 18–19% не дают возможности россиянам приобретать жилье в новостройках, даже если застройщики предлагают скидки, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов. В материале отмечается, что у некоторых московских девелоперов скидки могут достигать 20–30%. Однако Барсуков посоветовал не прельщаться на такие акции.
«Никто скидки 25-30% не даст. Есть застройщик, у которого с конца 2023 года идет акция постоянная. Скидки 35%, а бывали и 40%. У них всегда на рекламных плакатах написано: "Скидки!". А реально понятно, что никаких скидок нет. Говорят, что сперва цены завышают, а потом снижают — такого рода вещи могут делать. Могут выставлять низкую цену для рекламы. Одну квартиру возьмут с какими-нибудь супернеликвидными вещами и напишут, что цена низкая. Что-то может быть и продается с дисконтом, но тут надо определить, что такое дисконт. Если скидка обоснована техническими характеристиками объекта — это дисконт или нет? Есть две квартиры, одна стоит 25 млн, другая — 20. Но та, которая стоит 20 млн — это второй этаж с видом на помойку, условно. Эти 20 млн — это дисконт или обоснованная рыночная стоимость? На мой взгляд, обоснованная рыночная стоимость. Но если ты продавец, ты скажешь, что это дисконт. А когда рыночная стоимость квартиры 25 млн, но ее продают на 20% дешевле, только потому, что рынок изменился — такой фантастики сегодня нет», — рассказал эксперт.
Он подчеркнул, что сообщения о «нулевых» продажах новостроек в России не соответствуют действительности, и хотя снижение покупательской активности есть, оно не настолько катастрофическое.
«Это мифология рынка недвижимости. Почему-то считают, как будто продажи встали, продаж нет. Но это абсолютно не так, и все эти разговоры не совсем корректны. Сентябрь не совсем показателен, у нас был всплеск за счет изменения параметров льготной семейной ипотеки. Но все же, в сентябре по Московской области количество сделок — плюс 34%, а Москва — минус 32 %. Можно из этой цифры сказать, что у застройщиков в Московской области проблем с продажами нет, а в Москве — есть. Но в Москве такой показатель, потому что у них комфорт-класс перестал строиться, и его перестали продавать. Стали продавать бизнес, а у бизнеса сделок меньше. И на Москву всплеск по семейной ипотеки вообще никак не отразился, потому что в городе просто покупать нечего по семейной ипотеке. И если так сравнивать, то оказывается, что у застройщиков на самом деле плохо с продажами, но не настолько ужасно, как это часто пишут», — пояснил Барсуков.
Также ранее Константин Барсуков сообщал НСН, что к концу 2026 года рост цен на вторичную недвижимость в Москве может достигать 10%.
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