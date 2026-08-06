Готовые квартиры в Москве на конец июня 2026 года стоили в среднем на 31,1% дешевле, чем предложения в новостройках. Дисконт оказался рекордным за семь лет, отмечает «Коммерсант». Вторичное жилье в Москве в апреле—июне 2026 года стоило в среднем 297 тыс. руб. за 1 кв. м. Барсуков отметил, что цена на новое жильё в столице растут не очень быстрыми темпами.

«Рынок вторичного жилья находится в стадии роста. К концу года ожидается подорожание на 5–10%, а в следующем году — ещё примерно на 15%. На мой взгляд, структурные изменения играют гораздо большую роль, чем просто рост стоимости. Например, в прошлом году в столице строилось много элитного жилья. Цены на первичном рынке не растут настолько быстро, чтобы фиксировать рекордные разрывы — особенно на фоне того, что вторичное жильё подорожало уже в апреле–мае. Если говорить о рыночных программах ипотеки, разницы между первичным и вторичным рынком практически нет. А вот в случае с льготными программами разница, безусловно, присутствует», — сказал собеседник НСН.

Ранее ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута сказал НСН, что сегодня москвичи могут купить себе дачный дом за 12 миллионов рублей, а в области – еще дешевле.

