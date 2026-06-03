Два тухлых года: По кому ударит обвал на рынке элитной недвижимости
Падение спроса на элитную недвижимость больше всего ударит по инвесторам, которые пытались сыграть на прошлогоднем «ажиотаже», заявил НСН Константин Барсуков.
В 2026 году спрос на элитную недвижимость показал значительное снижение из-за ажиотажа в прошлом году, застройщики учли этот тренд в своих бизнес-планах, заявил НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
Спрос на первичном рынке элитного жилья в 2026 году значительно снизился по сравнению с январем – маем прошлого года, рассказали «Известиям» в отрасли. В среднем — на 35–40%. Конкуренцию составляет вторичка, где цены до 30% ниже, чем в строящихся объектах, добавили аналитики. Барсуков уверен, что это не катастрофа для рынка.
«В прошлом году был ажиотажный спрос на элитное жилье, поэтому в этом году кажется, что обвал, но на самом деле просто коррекция. Важен эффект высокой базы, прошлый год стал ажиотажным, так как спрос накопился за несколько лет, выстрелил отложенный спрос. Два года у нас тухло было на рынке элитной недвижимости, люди подзаработали, поэтому в 2025 году спрос показал сильный рост. Падение спроса не ударит по застройщикам, Москва застраивается «бизнесом», но они включают просадку по продажам в свои планы. ЖК в этом сегменте, которые сегодня строятся, все равно купят», - отметил он.
По его словам, падение спроса больше всего ударит по инвесторам, которые пытались сыграть на «ажиотаже».
«Многие предположили, что «элитка» и дальше будет расти, я сразу сказал, что всплеск компенсируется. Спрос вернулся из ажиотажного в типичный для сегодняшнего рынка. Точно нельзя сказать, что это жуткий провал, который повлечет за собой последствия. Единственные, для кого последствия будут печальными, это те, кто вложился в это дело, рассчитывая, что спрос будет такой же. Конечно, люди хотели заработать, так как цены бы выросли на таком же ажиотажном спросе. Кто-то просто допустил очередную ошибку, профессионалы такой тренд предсказывали», - добавил собеседник НСН.
Квартиры бизнес-класса интересны людям из российских регионов, особенно тем, кто работает в нефтегазовой отрасли. В данный момент на этом рынке выросла конкуренция и идет борьба за каждого клиента, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.
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