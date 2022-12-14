«Манипулятивные данные»: Риелтор объяснил рост доли нераспроданных квартир в России до 66%

Компания «INFOLine-Аналитика» предоставила данные о том, что площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей России в декабре 2022 года достигла исторического максимума в 66 млн квадратных метров, что составляет 66% от общего объема жилья в стадии строительства. Учитывались в том числе проекты, в которых продажи еще не открыты, уточняет РБК. Барсуков отказался считать эту цифру критичной.

«Это очень манипулятивные данные. Давайте возьмем показатели за январь 2022 года. Тогда объем непроданного жилья составлял 37%, еще 24% приходились на неоткрытые продажи, итого 61%. Вернемся еще на год назад, в январь 2021 года: 30% и 26% соответственно, итого 56%. Почти за два года — с января 2021 года по декабрь 2022 года — доля непроданного жилья выросла с 56% до 66%, что вовсе не критично», — сказал Барсуков.

Также собеседник НСН объяснил причины роста доли нераспроданных квартир.

«Во-первых, год был действительно тяжелым. Во-вторых, существенно выросло количество жилья, вводимого в эксплуатацию: с 91 млн квадратных метров в январе 2021 года до 101 млн в декабре 2022 года, разница в 10 млн и дала рост 10%. Важна и скорость продаж. Сегодня застройщики продают в среднем от 5% до 9% квартир за месяц. Даже если допустить, что они больше ничего не будут строить, им понадобится от 13 до 20 месяцев, чтобы распродать весь товарный запас. Как видите, все не так страшно», — отметил риелтор.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута спрогнозировал падение стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках на 20-30%, если в России отменят программы льготного ипотечного кредитования и не появятся новые проекты.

