«Манипулятивные данные»: Риелтор объяснил рост доли нераспроданных квартир в России до 66%
Увеличение количества нераспроданных квадратных метров жилья нельзя назвать критичным, пугающие на первый взгляд цифры на поверку не вызывают опасений, сказал НСН Константин Барсуков.
Рост доли непроданного жилья в России объясняется увеличением объемов строительства и скоростью продаж новых квартир. Об этом НСН заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
Компания «INFOLine-Аналитика» предоставила данные о том, что площадь нераспроданных квартир в новостройках по всей России в декабре 2022 года достигла исторического максимума в 66 млн квадратных метров, что составляет 66% от общего объема жилья в стадии строительства. Учитывались в том числе проекты, в которых продажи еще не открыты, уточняет РБК. Барсуков отказался считать эту цифру критичной.
«Это очень манипулятивные данные. Давайте возьмем показатели за январь 2022 года. Тогда объем непроданного жилья составлял 37%, еще 24% приходились на неоткрытые продажи, итого 61%. Вернемся еще на год назад, в январь 2021 года: 30% и 26% соответственно, итого 56%. Почти за два года — с января 2021 года по декабрь 2022 года — доля непроданного жилья выросла с 56% до 66%, что вовсе не критично», — сказал Барсуков.
Также собеседник НСН объяснил причины роста доли нераспроданных квартир.
«Во-первых, год был действительно тяжелым. Во-вторых, существенно выросло количество жилья, вводимого в эксплуатацию: с 91 млн квадратных метров в январе 2021 года до 101 млн в декабре 2022 года, разница в 10 млн и дала рост 10%. Важна и скорость продаж. Сегодня застройщики продают в среднем от 5% до 9% квартир за месяц. Даже если допустить, что они больше ничего не будут строить, им понадобится от 13 до 20 месяцев, чтобы распродать весь товарный запас. Как видите, все не так страшно», — отметил риелтор.
Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута спрогнозировал падение стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках на 20-30%, если в России отменят программы льготного ипотечного кредитования и не появятся новые проекты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 532 / сут.
Умерли
393 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 675 / сут.
- Песков: послание Путина Федеральному собранию может пройти в 2023 году
- Шольц предостерег страны Евросоюза от блокировки финансовой поддержки Украины
- Посол Ирана заявил о завершении переговоров с ЕАЭС по зоне свободной торговли
- Минобороны: Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря
- СМИ: Хакеры заявили о признанных пропавшими 35 382 погибших бойцах ВСУ
- В Совфеде заявили, что США провоцируют Россию на конфликт с НАТО
- Глава Роспотребнадзора заявила о завершении массовой вакцинации от гриппа
- Минцифры предложило ввести штрафы за утечку данных в размере до 3% оборота компании
- ГИБДД проведёт массовые проверки перед Новым годом
- Торгпред Логинов заявил, что власти Финляндии недооценили влияние санкций на экономику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru