Макрон: Будет ускорен процесс подготовки ответных мер на пошлины США

Франция и Европейская комиссия выражают несогласие с вводимыми Вашингтоном таможенными пошлинами в 30%, сообщил в социальной сети X французский лидер Эммануэль Макрон.

Угрозы Трампа пошлинами назвали малоперспективными

По его словам, в Брюсселе ускорят подготовку ответных действий. Президент считает, что важно продемонстрировать решимость Европейского союза твердо отстаивать свои интересы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в 30% на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПошлиныСШАЕвросоюзФранцияЭммануэль Макрон

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