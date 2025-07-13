Макрон: Будет ускорен процесс подготовки ответных мер на пошлины США
13 июля 202501:01
Франция и Европейская комиссия выражают несогласие с вводимыми Вашингтоном таможенными пошлинами в 30%, сообщил в социальной сети X французский лидер Эммануэль Макрон.
По его словам, в Брюсселе ускорят подготовку ответных действий. Президент считает, что важно продемонстрировать решимость Европейского союза твердо отстаивать свои интересы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в 30% на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru