Макрон: Будет ускорен процесс подготовки ответных мер на пошлины США

По его словам, в Брюсселе ускорят подготовку ответных действий. Президент считает, что важно продемонстрировать решимость Европейского союза твердо отстаивать свои интересы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в 30% на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

