Лидерами по вводу недвижимости стали Крым и Калининградская область
Рынок недвижимости в России стал меняться в 2024 году на фоне изменений льготных программ и высоких, по сути заградительных, ставок по ипотеке. В IV квартале на вторичном рынке продавцы снимали свои предложения до лучших времен, а на первичном количество проектов от застройщиков хоть и выросло, но темпы роста были гораздо ниже, чем в предыдущем квартале – 8–10 % вместо 10–23 % соответственно, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на исследование Российской гильдии риелторов (РГР).
Согласно данным гильдии, на конец 2024 года в России было введено в эксплуатацию 107,8 млн квадратных метров недвижимости, в том числе доля многоквартирного жилья составила 42,2 %. При этом на конец 2023 года показатели равнялись 110,4 млн квадратных метров и 46,9 %.
В РГР отметили, что лидерами по индексу роста ввода недвижимости за год стали Крым, Ростовская и Калининградская области.
Застройщики вынуждены «неофициально» снижать цены на жилье, так как находятся в тупиковой ситуации из-за падения объема продаж в полтора-два раза, заявил НСН почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
«Доходность будет падать у всех застройщиков. Но никто ничего снимать с продаж не будет, потому что сегодня нужно бороться за каждого покупателя. А покупателей стало в два раза меньше. Естественно, это ведет к ужесточению конкуренции в отрасли. Количество вновь выходящих на рынок проектов будет сокращаться, но это не будет вести к росту цен. Рост цен возможен только в случае роста спроса. Застройщики не готовы публично говорить о снижении цен, хотя ситуация для них тупиковая. Сегодня жилье с отделкой и мебелью продается дешевле, чем точно такое же жилье на стадии строительства», - рассказал он НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фурсенко допустил разморозку научных отношений России и США
- Кабмин выделит около 40 млрд рублей лишившимся имущества в Курской области
- Вертолет санавиации готовится к аварийной посадке над Ставрополем
- СМИ: Данные о подготовке ВСУ к прорыву в Брянскую область не подтверждаются
- Большинство американцев выступают против действий Илона Маска
- Кабмин выделит на социальную газификацию еще миллиард рублей
- ВСУ атаковали автомобиль «скорой помощи» в Запорожской области
- Буданов допустил прекращение огня на Украине в этом году
- Путин заявил о важности гуманизации правосудия
- Поставки грузинского вина в Россию сократились в два раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru