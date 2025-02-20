Лидерами по вводу недвижимости стали Крым и Калининградская область

В РГР отметили, что лидерами по индексу роста ввода недвижимости за год стали Крым, Ростовская и Калининградская области.

Застройщики вынуждены «неофициально» снижать цены на жилье, так как находятся в тупиковой ситуации из-за падения объема продаж в полтора-два раза, заявил НСН почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«Доходность будет падать у всех застройщиков. Но никто ничего снимать с продаж не будет, потому что сегодня нужно бороться за каждого покупателя. А покупателей стало в два раза меньше. Естественно, это ведет к ужесточению конкуренции в отрасли. Количество вновь выходящих на рынок проектов будет сокращаться, но это не будет вести к росту цен. Рост цен возможен только в случае роста спроса. Застройщики не готовы публично говорить о снижении цен, хотя ситуация для них тупиковая. Сегодня жилье с отделкой и мебелью продается дешевле, чем точно такое же жилье на стадии строительства», - рассказал он НСН.

