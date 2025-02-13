В «Дом.РФ» допустили, что доступность ипотеки в РФ восстановится к началу 2027 года
Ипотека вновь будет доступна для россиян не раньше начала 2027 года, сообщил РИА Новости руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.
По его словам, прогноз основан на сценарии по ставкам, представленном Центробанком. Гольдберг также допустил, что в случае позитивного развития события тенденция к снижению ставки будет заметна уже в конце 2025 года, что повлияет и на снижение ипотечной ставки.
Вместе с тем сокращение запусков строительства нового жилья в 2025 году может сказаться на ценах через пару лет, поскольку в этом случае к 2027 году может снизится число предложений по новостройкам, добавил руководитель аналитического центра «Дом.РФ».
Ранее сообщалось, что число заявок на ипотеку в январе 2025 года сократилось в России на 55% относительно показателей декабря 2024 года. Уточняется, что количество заявок в сегменте первичного жилья сократилось на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, а на вторичном рынке снизилось на 42%, напоминает «Радиоточка НСН».
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