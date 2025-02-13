В «Дом.РФ» допустили, что доступность ипотеки в РФ восстановится к началу 2027 года

По его словам, прогноз основан на сценарии по ставкам, представленном Центробанком. Гольдберг также допустил, что в случае позитивного развития события тенденция к снижению ставки будет заметна уже в конце 2025 года, что повлияет и на снижение ипотечной ставки.

Вместе с тем сокращение запусков строительства нового жилья в 2025 году может сказаться на ценах через пару лет, поскольку в этом случае к 2027 году может снизится число предложений по новостройкам, добавил руководитель аналитического центра «Дом.РФ».

Ранее сообщалось, что число заявок на ипотеку в январе 2025 года сократилось в России на 55% относительно показателей декабря 2024 года. Уточняется, что количество заявок в сегменте первичного жилья сократилось на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, а на вторичном рынке снизилось на 42%, напоминает «Радиоточка НСН».

