«Вдвое меньше продаж»: Застройщики вынуждены «тайно» снижать цены на жилье
Даже крупные застройщики под угрозой, так как жилье с отделкой и мебелью продается дешевле, чем точно такое же жилье на стадии строительства, заявил НСН Константин Апрелев.
Застройщики вынуждены «неофициально» снижать цены на жилье, так как находятся в тупиковой ситуации из-за падения объема продаж в полтора-два раза, заявил НСН почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
В регионах России начались банкротства застройщиков, пишут «Известия». Трудности будут в регионах, где больше всего нераспроданного жилья. В Екатеринбурге на грани разорения оказался бывший генподрядчик группы ПИК — «Стройпроект Групп». В Ростове-на Дону признан банкротом СК «Донстрой», не сумевший отдать долг «Сберу»: проценты по кредиту составили 11 млн рублей. В Чувашии банкротом была признана компания «Регионстрой», которая не смогла отдать долг в 42,6 млн рублей ипотечной корпорации республики. Апрелев рассказал, кто из игроков пострадает больше всего.
«Ухудшение экономического положения застройщиков – это ожидаемый результат. В то время, когда они имели возможность получать кредиты и пользоваться деньгами дольщиков, которые субсидировались государством в рамках льготного ипотечного кредитования, они получали серьезное преимущество. Сегодня для многих застройщиков рост расходной части проектного финансирования – это серьезный вызов, себестоимость растет. Это серьезное испытание для отрасли. Для застройщиков в сегменте «эконом» это самая сложная история, так как именно льготная ипотека использовалась дольщиками в этом случае. Также сильно пострадают «новички» на рынке, у которых нет опыта. Застройщики, которые входят в холдинги, будут чувствовать себя гораздо лучше. Диверсификация бизнеса спасает в данном случае», - объяснил он.
По его словам, даже крупные игроки под угрозой, так как сегодня жилье с отделкой и мебелью продается дешевле, чем точно такое же жилье на стадии строительства.
«Для крупных игроков тоже есть угрозы, так как повышение себестоимости характерно для всех компаний. Доходность будет падать у всех застройщиков. Но никто ничего снимать с продаж не будет, потому что сегодня нужно бороться за каждого покупателя. А покупателей стало в два раза меньше. Естественно, это ведет к ужесточению конкуренции в отрасли. Количество вновь выходящих на рынок проектов будет сокращаться, но это не будет вести к росту цен. Рост цен возможен только в случае роста спроса. Застройщики не готовы публично говорить о снижении цен, хотя ситуация для них тупиковая. Сегодня жилье с отделкой и мебелью продается дешевле, чем точно такое же жилье на стадии строительства. В этой ситуации застройщикам просто придется снижать цены. Происходит снижение объемов продаж в полтора-два раза», - заключил собеседник НСН.
В 2025 году доля программ рассрочки от застройщиков, которые предлагаются гражданам для приобретения жилья, составила 64%, тогда как стандартная рыночная ипотека под 30% годовых - всего 3%. Об этом в пресс-центре НСН заявила застройщик, управляющий партнер девелоперской компании Айгуль Юсупова, передает «Радиоточка НСН».
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