Стагнация на рынке вторичного жилья продолжается, а говорить об оживлении рынка можно будет только тогда, когда ставка на ипотеку установится в районе 18%. Об этом НСН рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

В России вторичное жилье подешевело сразу в трети регионов, пишут «Известия». Так, во II-ом квартале Банк России зафиксировал снижение средней стоимости на квадратный метр в 27 регионах. Больше всего — в Калужской и Мурманской областях, в Краснодарском крае. Также в перечень попали Магаданская и Тверская области. Ракута отметил, что пока еще вторичный рынок испытывает сильные перепады.

«"Вторичка" сейчас имеет неопределенную динамику. В каких-то регионах ситуация стабилизировалась, даже где-то стоимость на "вторичку" подросла, особенно после снижения ключевой ставки для рыночной ипотеки. Но этот тренд быстро ушел, так как покупателей на вторичное жилье сейчас действительно мало, это были единичные случаи. Так что вторичная недвижимость продолжает стагнацию. Такая нестабильность будет продолжаться до тех пор, пока ключевая ставка не опустится ниже 20%. Когда мы увидим примерные ставки в районе 18%, тогда можно будет сказать, что рынок начнет оживать, пойдут уже стандартные ипотечные сделки, а не только обмен либо покупка за наличный расчет. До этих пор продавцам привлечь и найти потенциального покупателя можно будет, только апеллируя ценой. Вообще сейчас время покупателя, а не продавца. Но, опять же, если мы говорим про ипотеку, ставка у нас все равно заградительная, а платежи по ипотеке высокие», - рассказал он.