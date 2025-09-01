За первые семь месяцев 2025 года количество регистраций новых строительных компаний в России сократилось на 7,5% год к году, в городах-миллионниках и прилегающих областях — на 15%, отмечает «Коммерсант». Из-за падения спроса и роста себестоимости даже крупнейшие девелоперы столкнулись с заметным падением прибыли в первом полугодии, а небольшие рискуют вовсе покинуть рынок. В крупнейших городах ситуацию усугубляет высокая конкуренция. Холопик отметил, что эта ситуация никак не скажется на обычных покупателях жилья.

«По девелоперским компаниям мы не видим снижения открытия новых юридических лиц. Она продолжают достаточно активно открываться. А вот подрядчиков действительно становится меньше. Говоря о рисках для обычных людей, хочу напомнить, что в России с 2017 года действует проектное финансирование, благодаря которому в ситуациях, если по каким-то причинам застройщик не справляется, то банк продаст этот проект другому застройщику. Фактически финансированием проектов занимается не застройщик, а банк. На дольщиков это никак не влияет. Сегодня деньги дольщиков не поступают застройщику, они поступают банку. Таким образом, деньги пропасть не могут. Риски заключаются лишь в том, что срок сдачи дома будет перенесен на более поздний срок», — сказал собеседник НСН.

Ранее Холопик сказал НСН, что обычно цены на жилье падают в течение полугода, а потом медленно растут, сейчас спрос на жилые дома рухнул на 60%. По его словам, квартира является более ликвидным товаром, чем жилой дом.

