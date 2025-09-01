Как сокращение числа застройщиков скажется на покупателях жилья
Сегодня деньги дольщиков не поступают застройщику, они поступают банку, поэтому в случае банкротства застройщика покупателю жилья ничего не грозит, сказал НСН Кирилл Холопик.
Самый большой риск, с которым могут столкнуться россияне при покупке жилья у застройщика-банкрота — перенос сроков сдачи недвижимости, сказал в эфире НСН руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.
За первые семь месяцев 2025 года количество регистраций новых строительных компаний в России сократилось на 7,5% год к году, в городах-миллионниках и прилегающих областях — на 15%, отмечает «Коммерсант». Из-за падения спроса и роста себестоимости даже крупнейшие девелоперы столкнулись с заметным падением прибыли в первом полугодии, а небольшие рискуют вовсе покинуть рынок. В крупнейших городах ситуацию усугубляет высокая конкуренция. Холопик отметил, что эта ситуация никак не скажется на обычных покупателях жилья.
«По девелоперским компаниям мы не видим снижения открытия новых юридических лиц. Она продолжают достаточно активно открываться. А вот подрядчиков действительно становится меньше. Говоря о рисках для обычных людей, хочу напомнить, что в России с 2017 года действует проектное финансирование, благодаря которому в ситуациях, если по каким-то причинам застройщик не справляется, то банк продаст этот проект другому застройщику. Фактически финансированием проектов занимается не застройщик, а банк. На дольщиков это никак не влияет. Сегодня деньги дольщиков не поступают застройщику, они поступают банку. Таким образом, деньги пропасть не могут. Риски заключаются лишь в том, что срок сдачи дома будет перенесен на более поздний срок», — сказал собеседник НСН.
Ранее Холопик сказал НСН, что обычно цены на жилье падают в течение полугода, а потом медленно растут, сейчас спрос на жилые дома рухнул на 60%. По его словам, квартира является более ликвидным товаром, чем жилой дом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Янукович заявил, что вступление в НАТО станет «катастрофой для Украины»
- Как сокращение числа застройщиков скажется на покупателях жилья
- Россиян предупредили о проблеме при снятии наличных
- Якубович пошутил в ответ на слухи о диабете
- Мультфильм «Доктор Динозавров» стал лидером российского кинопроката в выходные
- Чебурашки и матрешки: Гуляев призвал не делать «сувенирку» из российской моды
- Песков отверг обвинения в адрес России в сбое навигации борта главы ЕК
- От «Лихих» до Крыжовникова: Какие сериалы посмотреть в сентябре
- В МИД Азербайджана заявили о ликвидации Минской группы ОБСЕ по Карабаху
- «Уволят в любой день»: Семин оценил перспективы Карпина в «Динамо»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru